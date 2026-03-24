Aunque la tasa de desempleo en Colombia bajó a 10,9% en enero de 2026 frente al 11,6% del mismo mes de 2025, el mercado laboral muestra señales mixtas.

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El segmento de asalariados privados registró una fuerte caída de 7,3%, la más pronunciada en los últimos 15 años, según expertos. Esta reducción supera incluso la de otros meses de enero y solo es comparable con periodos de pandemia, señala Portafolio.

Uno de los principales factores detrás de esta contracción sería el aumento del salario mínimo decretado por el gobierno, que creció 23% nominal y más de 17% en términos reales, añade ese medio.

Este incremento elevó los costos laborales para las empresas, afectando especialmente la contratación en el sector privado, sobre todo en un contexto de bajo crecimiento económico, resalta ese diario.

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Aunque en 2025 el empleo mostró un buen desempeño, con un crecimiento de 3,4% y una fuerte participación del sector privado, en 2026 se evidencia una desaceleración.

En enero solo se generaron 17.000 nuevos empleos privados, muy por debajo del ritmo del año anterior. Sectores intensivos en mano de obra, como comercio y servicios, han sido los más afectados.

En contraste, el empleo no asalariado creció, lo que sugiere un aumento de la informalidad. Para 2026, se prevé menor dinamismo laboral y un deterioro en la calidad del empleo.

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