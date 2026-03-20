La entidad explicó que quienes reciben este tipo de pensión deben actualizar su estado de invalidez cada tres años, con el fin de verificar si su condición ha cambiado.

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La pensión de invalidez está dirigida a personas que han perdido el 50% o más de su capacidad laboral por enfermedad o accidente, según la Ley 100 de 1993.

Para mantener el pago, los beneficiarios deben estar atentos a las notificaciones enviadas por Colpensiones y realizar el proceso dentro de un plazo máximo de tres meses desde el aviso.

La entidad recomienda mantener actualizados los datos de contacto para recibir oportunamente la citación a la revisión médica. Este procedimiento puede realizarse en los Puntos de Atención de Colpensiones o a través de su sede electrónica, donde los usuarios pueden verificar si tienen notificaciones pendientes.

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Además, se recuerda que para acceder a esta pensión se requiere cumplir ciertos requisitos, como haber cotizado un número mínimo de semanas recientes. El incumplimiento del trámite puede llevar a la suspensión temporal del pago hasta que se regularice la situación.

Cómo funciona Colpensiones en Colombia

Colpensiones es la entidad estatal encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en Colombia. Su funcionamiento se basa en un modelo solidario: los aportes que hacen los trabajadores activos no se ahorran en cuentas individuales, sino que financian directamente las pensiones de los jubilados actuales.

Los afiliados cotizan mensualmente un porcentaje de su salario durante su vida laboral.

Para obtener una pensión de vejez, deben cumplir principalmente dos requisitos: alcanzar la edad mínima (57 años para mujeres y 62 para hombres) y haber cotizado al menos 1.300 semanas. El monto de la pensión depende del promedio salarial y del número de semanas aportadas.

Además de la pensión de vejez, Colpensiones otorga pensiones por invalidez y de sobrevivientes, destinadas a quienes pierden capacidad laboral o a los familiares de un afiliado fallecido.

También administra beneficios como el programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) para personas que no logran pensionarse.

El sistema funciona bajo la supervisión de entidades como el Ministerio de Trabajo de Colombia. Aunque ofrece estabilidad, enfrenta retos como el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera, ya que depende del equilibrio entre cotizantes y pensionados.

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