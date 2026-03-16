Las empleadas domésticas que trabajan por días en Colombia cuentan con derechos laborales completos. Esta postura fue reafirmada recientemente por Colpensiones tras la entrada en vigor de la reforma laboral de 2025.

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La normativa establece que estas trabajadoras deben tener un contrato laboral escrito, incluso si su labor se realiza solo algunos días al mes. Dicho contrato debe especificar la jornada, el salario, los horarios, los descansos y la forma de pago, con el objetivo de reducir la informalidad en el sector.

Además del salario, las trabajadoras tienen derecho a la afiliación a seguridad social, que incluye salud, pensión, administradora de riesgos laborales (ARL) y caja de compensación familiar.

Los empleadores, ya sean personas naturales o jurídicas, están obligados a realizar los aportes correspondientes mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), sin importar la frecuencia con la que se preste el servicio.

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También reciben prestaciones sociales como prima de servicios, cesantías y vacaciones, calculadas de manera proporcional a los días trabajados.

Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles remunerados por año o su equivalente proporcional. Asimismo, quienes ganan hasta dos salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte diario.

La jornada máxima es de ocho horas al día y la semana laboral se redujo a 42 horas. Si se superan esos límites, el empleador debe pagar recargos por horas extra, trabajo nocturno o en domingos y festivos, garantizando así condiciones laborales más justas para este sector.

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