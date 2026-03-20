El nombre de Armando Benedetti volvió a ser tema de conversación, esta vez por una cifra que hasta ahora no era tan visible: su salario como ministro. Todo salió a la luz en medio del problema que tuvo para recibir su sueldo tras ser incluido en la llamada Lista Clinton.

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De acuerdo con información conocida, Benedetti acumuló cerca de cuatro meses sin recibir su salario, lo que permitió establecer que el monto total adeudado —incluyendo primas y viáticos— rondaba los 120 millones de pesos. Es decir, su ingreso mensual estaría cercano a los 30 millones de pesos, una cifra que llamó la atención en medio de la controversia.

La situación se originó luego de que el 20 de octubre de 2025 el funcionario fuera incluido en una lista de sanciones de Estados Unidos, junto con el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, en medio de tensiones diplomáticas.

A partir de ese momento, Benedetti quedó prácticamente excluido del sistema financiero, lo que llevó a la cancelación de su cuenta de nómina y a una situación inédita: no podía recibir su salario pese a seguir ejerciendo su cargo.

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Ante esto, el ministro solicitó que le pagaran mediante cheque, pero incluso dentro del mismo Ministerio del Interior hubo resistencia para firmar el documento, por temor a eventuales implicaciones legales relacionadas con su inclusión en la lista.

La situación escaló al punto de que Benedetti tuvo que interponer una acción de tutela en enero de 2026, alegando la vulneración de derechos fundamentales como el mínimo vital y el trabajo digno. Un juez le dio la razón y ordenó el pago en un plazo de 48 horas.

En cumplimiento de esa orden, se emitieron dos cheques: uno por 97 millones de pesos y otro por 22 millones. Sin embargo, cuando intentó hacerlos efectivos, el banco también se negó a pagarle, nuevamente por su aparición en la Lista Clinton.

Esto obligó al ministro a presentar una segunda tutela, que también falló a su favor, reiterando que el salario es un derecho fundamental. Finalmente, el Ministerio del Interior terminó girando el dinero directamente, permitiéndole recibir los recursos acumulados.

El caso no solo evidenció las dificultades administrativas derivadas de las sanciones internacionales, sino que también dejó al descubierto el nivel salarial del alto funcionario. Ahora, queda la duda sobre cómo se manejarán los próximos pagos y si Benedetti tendrá que recurrir nuevamente a la justicia para poder recibir su sueldo mes a mes.

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