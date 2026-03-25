El restaurante Crepes & Waffles respondió a la controversia causa en redes sociales luego de que varios usuarios manifestaran su inconformidad frente a las restricciones para el ingreso de mascotas a sus establecimientos.

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La discusión se originó semanas atrás, cuando una usuaria denunció a través de Instagram que no le permitieron ingresar con su mascota —un pinscher miniatura— a la sede ubicada en el centro comercial Titán Plaza, en Bogotá.

Según relató, el animal se encontraba dentro de un coche y no representaba ninguna incomodidad para otros clientes, lo que aumentó su inconformidad frente a la decisión del personal del restaurante.

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“Me decían que la única forma era si tenía certificado de apoyo emocional. ¿Qué diferencia hay entre tenerlo y no tenerlo, cuando mi hija iba en su coche sin incomodar a nadie?”, cuestionó la usuaria en su publicación, que rápidamente generó reacciones de otros internautas.

El caso no fue aislado. Otra cliente, desde Bucaramanga, también expresó su descontento por lo que calificó como un cambio en las políticas del establecimiento frente a las mascotas. “Es una lástima. Para ustedes no debe ser mucho, pero creo que sí perderán varios clientes que consideramos a nuestros perros parte de la familia”, comentó en redes sociales.

Ante la creciente conversación digital, el medio Red+ Noticias consultó directamente con la cadena de restaurantes para conocer su postura oficial frente a la situación. La compañía respondió aclarando que sus políticas no obedecen a decisiones arbitrarias, sino al cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud pública.

¿Cuál es la respuesta de Crepes & Waffles en el tema de mascotas?

A través de un pronunciamiento, Crepes & Waffles explicó que, aunque reconoce el importante lugar que ocupan las mascotas en las familias, está obligada a acatar las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias.

“Amamos las mascotas. Sabemos que hoy en día son parte fundamental de muchas familias, y por eso nos duele no poder recibirlas siempre como quisiéramos”, señaló la empresa al medio RED+ Noticias. No obstante, precisó que existe una regulación clara que limita su ingreso en espacios donde se manipulan alimentos.

En ese sentido, el restaurante indicó que estas restricciones están alineadas con los lineamientos de la Secretaría de Salud y el Código de Policía, los cuales prohíben la presencia de animales en este tipo de establecimientos por razones de salubridad.

“Sabemos que este no es un tema facil. Nosotros también reconocemos el vinculo profundo entre las perosnas y sus animales de compañía”, explicó la compañía.

Asimismo, la cadena puntualizó que existen excepciones específicas. Solo se permite el ingreso de perros de asistencia —como los lazarillos— o animales de apoyo emocional, siempre y cuando los propietarios presenten la documentación que certifique dicha condición. De lo contrario, el establecimiento podría enfrentar sanciones que incluyen multas económicas e incluso el cierre temporal del local.

Frente a las áreas con terraza, donde algunos clientes consideran que debería haber mayor flexibilidad, la empresa aclaró que las condiciones son las mismas. Es decir, el ingreso de mascotas también está sujeto a la presentación de los soportes exigidos por la normativa vigente.

Crepes & Waffles reconoció que se trata de un tema sensible para muchos de sus clientes, especialmente para quienes consideran a sus animales de compañía como parte integral de su núcleo familiar.

Sin embargo, reiteró que no se trata de una decisión empresarial, sino del cumplimiento obligatorio de una regulación superior que deben acatar para garantizar las condiciones sanitarias en sus establecimientos.

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