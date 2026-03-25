Juan Guillermo Cuadrado fue anunciado como nuevo embajador de Fincomercio en un momento clave para el país, marcado por retos económicos, sociales y una fuerte expectativa deportiva. La entidad explicó que esta alianza busca unir el orgullo nacional con el fortalecimiento del bienestar financiero de los colombianos.

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La historia del jugador, que comenzó en Necoclí y lo llevó a convertirse en referente del fútbol internacional, representa valores como disciplina, esfuerzo y determinación. Esos principios coinciden con el propósito institucional de la organización, enfocado en acompañar a sus asociados en el cumplimiento de metas personales y económicas.

La campaña va más allá de una estrategia publicitaria y se presenta como una narrativa de país bajo el concepto “mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado”. La metáfora del fútbol refleja cómo el trabajo en equipo permite alcanzar objetivos comunes, trasladando esa idea al manejo responsable de las finanzas personales.

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A través de este relato, Fincomercio integra de manera orgánica conceptos como el ahorro, el crédito y la planeación financiera, vinculándolos con momentos clave en la vida del protagonista, afirmó Michael Rodríguez, director de mercadeo y comunicaciones de Fincomercio.

El fútbol, considerado un lenguaje universal, se convierte en el eje de esta estrategia. En un año donde la pasión por este deporte cobra especial relevancia, la campaña busca canalizar ese sentimiento colectivo hacia un propósito mayor: fortalecer la cultura financiera y el crecimiento sostenible de las familias.

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El manifiesto oficial de la campaña se dio a conocer el pasado 20 de marzo, como parte de la estrategia de posicionamiento. En este mensaje se resalta la importancia del trabajo en equipo, la planificación y el respaldo en los momentos clave de la vida.

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Finalmente, la entidad reiteró que esta iniciativa refuerza su misión de consolidarse como un aliado estratégico para sus asociados. Su apuesta no solo se enfoca en ofrecer soluciones financieras, sino también en promover bienestar, oportunidades y una cultura de crecimiento responsable en el país.

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