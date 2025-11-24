En medio de un año marcado por la reducción del 33 % en las líneas de crédito público, que dejó a más de 332.000 jóvenes sin opciones de financiación, Fincomercio explicó que junto con 10 universidades conformó la Alianza por la Educación, un esfuerzo que busca asegurar la continuidad académica de miles de estudiantes.

Según la cooperativa, esta unión nace como respuesta a una necesidad urgente del sistema educativo: brindar oportunidades en un contexto donde el acceso al crédito es cada vez más limitado.

Fincomercio indicó que el corazón de esta iniciativa es la Línea Alianza por la Educación 40/60, un modelo único en Colombia que abre puertas tanto a créditos de corto, como de largo plazo. Este esquema fue diseñado para fortalecer la permanencia estudiantil y acompañar a quienes enfrentan dificultades económicas.

“Nuestro propósito es beneficiar a más de 233.000 estudiantes y evitar que sus proyectos de vida se detengan por falta de financiación”, comentó Jairo Eduardo Ramírez, gerente general de la cooperativa.

Esta alianza cuenta con el respaldo de universidades como Universidad La Gran Colombia, la América, Jorge Tadeo Lozano, La Salle, UDCA, Libre, Central, Juan N. Corpas, Santo Tomás, Universidad Piloto de Colombia. La entidad subrayó que esta red institucional amplía el alcance de la línea de crédito y refuerza el compromiso conjunto con la educación superior.

¿Qué es el modelo de financiación 40/60?

El modelo de financiación 40/60 está estructurado para aliviar la carga mensual de quienes estudian, ya que permite pagar el 40 % de la matrícula durante el semestre y dejar el 60 % para después de terminar la carrera.

Con esta distribución se propone reducir la presión financiera, una de las principales causas de deserción, y amplía el acceso a jóvenes que hoy no encuentran alternativas reales de apoyo económico.

Fincomercio cuenta con calificación AA+ y perspectiva Estable por Value & Risk Rating, lo que confirma su solidez operativa y su capacidad para respaldar programas de crédito educativo. La cooperativa resaltó que más de 260.000 asociados, 22 oficinas en el país, 68 años de trayectoria y 25 de experiencia en financiamiento académico demuestran su compromiso con la educación.

La entidad explicó que la línea 40/60 incluye beneficios como ser 100 % digital, respuesta inmediata, mínima documentación, acompañamiento permanente en la solicitud del crédito, auxilios educativos, bienestar y recreación. Su meta es dejar 25.000 millones de pesos en créditos durante el primer semestre de 2026, como aporte directo a la permanencia de miles de estudiantes en Colombia.

