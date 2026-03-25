Este logro destaca su capacidad para transformar el complejo entorno normativo de los mercados emergentes en información clara y útil para grandes compañías.

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Actualmente, la empresa opera en seis países y presta servicios a multinacionales como Coca-Cola LatAm, Falabella y Philip Morris International.

Fundada en 2024 por el economista Luis Alberto Rodríguez, exviceministro de Hacienda y exdirector del DNP, Dapper desarrolló una infraestructura tecnológica que permite monitorear en tiempo real cambios regulatorios que impactan a las empresas.

Su plataforma integra más de 500 fuentes oficiales, como congresos, ministerios y entidades regulatorias, y ofrece herramientas como alertas instantáneas, paneles personalizados y un asistente de inteligencia artificial.

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La propuesta de valor de Dapper radica en reducir el tiempo y costo del seguimiento manual de procesos legislativos, que en algunos casos puede tomar hasta 168 horas.

Además, la compañía ha recibido otros reconocimientos internacionales recientes y cerró una ronda de inversión Seed liderada por EWA Capital. Con este avance, busca consolidarse como un referente global en inteligencia de asuntos públicos.

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