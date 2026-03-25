Esas empresas deberán pagar la cuota equivalente al 50% del total del gravamen, en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

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Este tributo aplica a compañías con patrimonio líquido superior a $10.474 millones, incluyendo sociedades extranjeras. La segunda cuota deberá cancelarse el 4 de mayo.

El impuesto establece tarifas diferenciadas: 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y 0,5% para los demás.

El Gobierno proyecta recaudar cerca de $8 billones, aunque Anif estima una cifra menor de $6,3 billones.

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Según este centro de estudios, aunque el gravamen puede generar ingresos en el corto plazo, también podría tener efectos negativos en la economía, especialmente en un contexto de caída de la inversión.

Desde el sector empresarial han surgido fuertes críticas. Gremios advierten que la medida podría generar problemas de liquidez, aumentar el endeudamiento y frenar la inversión.

Además, señalan que al gravar el patrimonio y no las utilidades, algunas empresas podrían verse obligadas a pagar impuestos incluso si registran pérdidas.

También cuestionan la legalidad del impuesto bajo la emergencia económica y alertan sobre el riesgo de quiebras y deterioro en la confianza inversionista.

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