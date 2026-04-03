Un accidente aéreo registrado este viernes en Brasil conmocionó a residentes de Capão da Canoa, cuando un avión monomotor perdió altura poco después de despegar y cayó sobre un restaurante que estaba cerrado.

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(Vea también: [Video] Impresionantes imágenes de accidente de avioneta; reportan cuatro personas muertas)

Según el comunicado del Cuerpo de Bomberos, la aeronave colisionó con un poste al final de la pista justo después del despegue y, al perder control, terminó impactando contra el establecimiento ubicado en la avenida Valdomiro Cândido dos Reis, una zona residencial de la ciudad.

Vecinos de viviendas cercanas fueron evacuados preventivamente por los equipos de emergencia, que controlaron el fuego y acordonaron la zona para revisar posibles daños en la infraestructura eléctrica afectada por el choque.

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🇧🇷 | Un avión monomotor se estrelló contra un restaurante en Capão da Canoa, en el litoral norte de Rio Grande do Sul, Brasil, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas. pic.twitter.com/FDaKVthv0i — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 3, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente de la avioneta en Brasil?

El accidente registrado en Capão da Canoa dejó un saldo fatal de cuatro víctimas. Las autoridades confirmaron que, aunque el avión se estrelló contra un restaurante y provocó un incendio, por fortuna, el establecimiento no estaba abierto al público.

Entre los fallecidos se encuentran el piloto, su copiloto y dos pasajeros, incluidos una pareja de empresarios que se dirigían a un evento comercial en el estado de São Paulo.

Las autoridades aeronáuticas brasileñas ya iniciaron las investigaciones oficiales para determinar las causas exactas del siniestro, incluyendo posibles fallas técnicas o de navegación que provocaron la pérdida de altitud de la aeronave.

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