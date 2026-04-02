Un accidente de avioneta ocurrido en México dejó un saldo fatal pocos minutos después del despegue, en un hecho que movilizó a las autoridades y equipos de emergencia en el estado de Puebla. La aeronave se precipitó en una zona rural, lo que permitió una rápida reacción de los organismos de socorro.

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Según reportes de AFP, la avioneta, una Cessna 172, cubría un trayecto entre Puebla y Poza Rica cuando presentó fallas poco después de iniciar el vuelo. La pérdida de comunicación con el control aéreo encendió las alertas y facilitó la localización del lugar del impacto.

En un inicio, las autoridades reportaron tres personas fallecidas y un herido, pero con el paso de las horas el balance se actualizó a cuatro víctimas mortales, luego de que la persona lesionada muriera mientras recibía atención médica.

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¿Dónde ocurrió el accidente de avioneta en México?

El siniestro ocurrió en inmediaciones del municipio de Huejotzingo, cerca de un parque industrial, hasta donde llegaron bomberos, personal de rescate y fuerzas de seguridad para acordonar la zona y atender la emergencia.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) abrió una investigación para determinar las causas del accidente, mientras avanzan las labores de inspección técnica y recopilación de información sobre las condiciones del vuelo y el estado de la aeronave.

Este hecho se suma a otros incidentes aéreos registrados en la región, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad y mantenimiento en este tipo de vuelos.

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