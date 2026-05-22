El anuncio se dio en el marco de la versión número 25 del congreso Bpro 2026 en Cartagena, un escenario que congrega a los principales líderes de la industria de servicios empresariales y contact centers.

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En ese escenario, las compañías Five9 y Claro Empresas anunciaron el fortalecimiento de su alianza estratégica en Colombia. La apuesta conjunta busca acelerar la modernización del Customer Experience (CX) en el tejido empresarial del país mediante soluciones de automatización, analítica de datos e Inteligencia Artificial (IA).

El anuncio cobra especial relevancia macroeconómica si se tiene en cuenta el peso de este nicho en el mercado local. Actualmente, el sector de BPO y centros de contacto en Colombia representa el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y registra una facturación anual que ronda los US$13.000 millones de dólares.

Claro anuncia alianza que cambiará el servicio al cliente en Colombia

La propuesta de valor integra el conocimiento de mercado, la infraestructura digital y la cobertura de Claro Empresas con la plataforma en la nube inteligente de Five9. Esta combinación tecnológica facilitará a las organizaciones la gestión ágil y omnicanal de sus interacciones corporativas, permitiendo conectar múltiples canales de atención para responder de manera consistente a un consumidor cada vez más digital.

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“Nuestra alianza con Five9 nos permite fortalecer el portafolio de Customer Experience de Claro Empresas y acompañar a las organizaciones en los procesos de transformación de sus modelos de atención, con las soluciones más inteligentes, conectadas y humanas”, destacó Maria Luisa Escolar, directora de la Unidad de Mercado Corporativo de Claro Colombia.

(Vea también: ¿Cuál es el operador con mayor cobertura y de mayor velocidad en Colombia? Son diferentes)

Por su parte, Rafael Silverio, vicepresidente Regional de Latinoamérica de Five9, destacó el enfoque de largo plazo de la alianza: “Juntos buscamos ayudar a las organizaciones a crear experiencias de cliente más conectadas, eficientes y de alto impacto para sus operaciones y sus usuarios, combinando innovación, conocimiento del negocio y acompañamiento estratégico”.

Soporte integral para las empresas

Para mitigar las barreras de adopción tecnológica, las compañías confirmaron que la implementación de las soluciones vendrá respaldada por equipos especializados en CX y Customer Success.

Estos grupos brindarán acompañamiento estratégico desde la etapa de preventa hasta la postventa, garantizando que las herramientas de automatización e IA se traduzcan en mejoras de eficiencia operativa y retención de usuarios para las corporaciones en Colombia.

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