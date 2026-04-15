Claro Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria para prácticas dirigida a estudiantes universitarios que busquen iniciar su etapa de práctica profesional en el segundo semestre de 2026.

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La iniciativa cuenta con 60 vacantes disponibles en diversas regiones del país, enfocándose en atraer talento joven para integrarlo a uno de los entornos tecnológicos más grandes de la nación.

La convocatoria está diseñada para estudiantes que se encuentren habilitados por sus universidades para comenzar su etapa productiva. La empresa busca perfiles en una amplia gama de disciplinas, incluyendo:

Ingenierías : en diversas ramas.

: en diversas ramas. Tecnología : ciencia y analítica de datos.

: ciencia y analítica de datos. Administrativas : administración de empresas, contaduría y finanzas.

: administración de empresas, contaduría y finanzas. Sociales y humanas : comunicación social y psicología.

: comunicación social y psicología. Comerciales: mercadeo y áreas afines.

A diferencia de los esquemas de práctica convencionales, Claro ofrece un contrato a término definido y un paquete de beneficios que busca incentivar el desarrollo profesional de los jóvenes:

Beneficio Descripción Formación Capacitación certificada en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Económicos Bonificaciones y auxilios para lentes. Salud Apoyo para medicina prepagada. Bienestar Días de vacaciones y descuentos en servicios Claro.

“La compañía promueve un entorno de trabajo diverso e inclusivo, permitiendo que los estudiantes participen en proyectos estratégicos de alto impacto”, señaló la empresa en su comunicado.

¿Cómo postularse y cuál es la fecha límite?

Los interesados en participar en este proceso de selección tienen plazo hasta el próximo 30 de abril para registrar su hoja de vida. El proceso se realiza de manera virtual a través de este enlace habilitado por la compañía.

Una vez que entre al link, deberá completar toda su información personal:

Cédula.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Correo.

Número de celular.

Ciudad en la que vive.

Universidad en la que estudia.

Carrera que estudia.

Promedio académico.

Esta convocatoria se presenta como una oportunidad para que los jóvenes sin experiencia previa ingresen al mercado laboral con beneficios competitivos y herramientas clave para los retos de la industria digital actual.

¿Qué tal es hacer prácticas en Claro Colombia?

Iniciar la trayectoria profesional en el sector de las telecomunicaciones es una de las opciones más comunes para los universitarios en el país. En este contexto, Claro Colombia se posiciona como un destino atractivo para los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, fundamentada en un entorno de constante evolución tecnológica.

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De acuerdo con las experiencias de quienes han pasado por la compañía, el proceso de aprendizaje inicia con una inducción estructurada, diseñada para integrar rápidamente al estudiante a la cultura organizacional. Entre los puntos más destacados por los practicantes se encuentran:

Estabilidad : el respaldo de una multinacional líder en el mercado.

: el respaldo de una multinacional líder en el mercado. Aprendizaje continuo : exposición directa a proyectos de gran escala y nuevas tecnologías.

: exposición directa a proyectos de gran escala y nuevas tecnologías. Ambiente dinámico: ritmo de trabajo ágil que fomenta la adaptabilidad.

La posibilidad de crecimiento profesional es uno de los factores más valorados, ya que la empresa suele ver en sus practicantes el semillero de futuros talentos internos, ofreciendo una ruta clara hacia la empleabilidad tras finalizar la etapa formativa.

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