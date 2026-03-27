La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio a conocer una nueva normativa que promete cambiar la relación entre los usuarios y las empresas de telefonía en Colombia. Se trata de la Resolución 8171 de 2026, con la que la entidad busca actualizar las reglas del sector frente a los cambios recientes del mercado, incluyendo la posible integración entre grandes operadores.

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A partir de la entrada en vigencia el primer de septiembre, las compañías deberán ofrecer un canal digital exclusivo —como un chatbot— para que los usuarios puedan terminar sus contratos sin trámites complejos. Para las empresas más pequeñas, la CRC incluyó una flexibilidad: aquellas con menos de 30.000 accesos podrán habilitar un correo electrónico específico para gestionar estas solicitudes.

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¿Cuál es el cambio que Claro, Movistar y Tigo deberán hacer en sus facturas?

Otro de los cambios clave apunta a la forma en que se presentan las facturas. En adelante, cuando un usuario tenga paquetes que incluyan servicios móviles y fijos, deberá recibir un desglose claro de cuánto paga por cada componente. Esto permitirá comparar ofertas con mayor facilidad y entender realmente qué se está pagando dentro de un plan. A su vez, los operadores deberán incluir en sus páginas web los precios de cada componente del paquete y un comparador de los planes.

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En cuanto a la competencia, la resolución introduce restricciones en la forma en que los operadores promocionan sus servicios. Se evitarán prácticas que limiten la libre elección del usuario, como dirigir campañas exclusivamente a clientes de ciertos competidores. Además, las compañías estarán obligadas a ofrecer herramientas en línea que permitan comparar planes de manera transparente.

Esta nueva presentación de facturas empezará a regir desde el primero de julio de este año.

La norma también introduce un ajuste en la portabilidad numérica. Si una persona decide cambiarse de operador, deberá permanecer al menos 30 días con el nuevo proveedor antes de poder regresar al anterior. Según la CRC, esta medida busca que los usuarios evalúen con calma su experiencia y tomen decisiones más informadas, sin presiones comerciales.

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