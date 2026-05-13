Miles de colombianos que todavía están pensando si se pasan de un fondo privado a Colpensiones tendrán una nueva oportunidad para tomar la decisión, pues la entidad anunció la llamada ‘Semana Nacional del Traslado’, una jornada especial que irá del 19 al 25 de mayo en todo el país.

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Durante esos días las personas podrán acercarse directamente a los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) para recibir la llamada doble asesoría y, si cumplen los requisitos, hacer de inmediato el trámite de traslado desde un fondo privado. Lo que más llamó la atención es que no se necesitarán citas previas ni procesos adicionales.

La jornada funcionará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todas las sedes habilitadas a nivel nacional. La iniciativa busca facilitarles el proceso a trabajadores que aún no toman una decisión sobre su futuro pensional y que podrían perder la oportunidad en cuestión de semanas.

Quiénes pueden trasladarse de fondo privado a Colpensiones

La llamada “ventana de oportunidad” estará disponible hasta el próximo 16 de julio y aplica para ciertos afiliados que cumplan requisitos específicos de edad y semanas cotizadas.

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Los perfiles habilitados son:

Mujeres de 47 años o más con mínimo 750 semanas cotizadas.

Hombres de 52 años o más con al menos 900 semanas cotizadas.

Esta posibilidad nació gracias al artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, relacionada con la reforma pensional que actualmente sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

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Además, según la entidad, el procedimiento será mucho más rápido durante esta semana especial. El ciudadano únicamente deberá:

Acercarse a cualquier PAC de Colpensiones. Recibir la doble asesoría o completar la que tenga pendiente. Definir si desea hacer el traslado y dejar listo el trámite ese mismo día.

Desde julio de 2024 hasta enero de 2026, más de 157 mil personas habían adelantado la doble asesoría, paso obligatorio antes de tomar la decisión final sobre el cambio de régimen.

De ese grupo, más de 119 mil afiliados ya se trasladaron oficialmente hacia Colpensiones y cerca de 25 mil cumplieron los requisitos para acceder a la pensión.

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