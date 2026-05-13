Mallplaza indicó que continúa reportando positivos resultados financieros. Al cierre del primer trimestre 2026 la compañía con presencia en Chile, Perú y Colombia alcanzó un EBITDA de USD 140,5 millones (+5,2 %), ingresos netos de USD 178,4 millones (+6 %), una utilidad neta de USD 91,6 millones (+20,5 %) y un FFO consolidado total de USD 105,4 millones (+6,3 %). En sus 37 centros urbanos recibió más de 95,8 millones de visitas, con un crecimiento en SSR (Same Store Rent) del 5,1 %.

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Durante el primer trimestre del año, Mallplaza avanzó en la ejecución de su plan de inversión (anunciado en 2025) para robustecer la propuesta de valor de sus principales centros urbanos de la región y llevar la actual participación de activos Tier A para que representen más del 70 % del GLA del portafolio.

“Ya hemos avanzado en la ejecución de más de 50 % comprometidos en nuestro plan de inversión, con obras que ya iniciaron o están próximos a iniciar en Mallplaza Trébol, Mallplaza Oeste, Mallplaza Norte, Mallplaza Trujillo y Mallplaza Piura [todas estas, afuera de Colombia]. Estas expansiones tienen como objetivo fortalecer la propuesta de valor de cada activo, asegurando que evolucionen y se adapten a las nuevas necesidades de nuestros clientes”, destacó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

La fortaleza operativa de Mallplaza se apoya además en una estructura de capital robusta, con un nivel de apalancamiento de 2,3 veces (Deuda Financiera Neta / EBITDA). Dicha solvencia financiera ha obtenido la confianza del mercado, demostrada en el ascenso de Mallplaza a la categoría ‘Large Cap’ en el índice FTSE y en el aumento de su peso en el MSCI.

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En esta misma línea, la compañía destaca la exitosa colocación del primer bono corporativo hecho en el mercado de Perú a 15 años con una tasa de 7,16 % y un ‘spread’ de 76 puntos base, el nivel más bajo registrado para un emisor del rubro, en el mercado de deuda local.

Los resultados presentados demuestran la capacidad de la compañía de crecer en un contexto global desafiante, y marca el primer trimestre de Pablo Pulido al mando de Mallplaza, destacando la ejecución de su plan de inversiones y el foco en verticales complementarias.

La compañía avanza en su estrategia residencial con un potencial desarrollo de 10 mil viviendas a nivel regional, generando 500.000 metros cuadrados útiles construidos bajo los modelos de desarrollo para el arriendo, para la venta y a través de la venta de terrenos.

“Para Mallplaza, esta estrategia representa un modelo de negocio escalable que no solo captura el valor del suelo de nuestros centros urbanos, sino que diversifica nuestra matriz de ingresos hacia flujos más resilientes”, explicó Pablo Pulido.

De las 10 mil viviendas, tenemos en ejecución 2.000 unidades provenientes de la venta de terrenos y el proyecto multifamiliar de Mallplaza Vespucio el cual será desarrollado para la renta, el cual contará con 11 mil metros cuadrados de superficie arrendable y 320 unidades.

En Negocios Complementarios, en parking y publicidad, mantiene un crecimiento de un 17,3 %, gracias a una estrategia activa de captura de valor y nuevas alianzas regionales.

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