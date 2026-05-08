Un lamentable hecho se registró este viernes 8 de mayo en el centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en el barrio Álamos, en la localidad de Engativá, donde una persona perdió la vida en medio de circunstancias que aún son materia de investigación.

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De acuerdo con Blu Radio, el incidente involucró un ascensor dentro del establecimiento. Según los primeros reportes, un hombre de 29 años, quien trabajaba en un restaurante del lugar, cayó al vacío desde un cuarto piso, lo que le causó la muerte.

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Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en el interior del centro comercial, uno de los más concurridos del occidente de la capital. Sin embargo, por ahora son pocos los detalles que se conocen sobre lo sucedido y no se ha establecido con claridad cómo se produjo el accidente.

#Atención Una persona falleció tras un accidente con un ascensor en el centro comercial Nuestro Bogotá, del barrio Álamos, en la localidad de Engativá. El hombre, de 29 años y quien trabajaba en un restaurante, según las autoridades, cayó al vacío desde un cuarto piso.… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 8, 2026

Unidades de emergencia y autoridades competentes hicieron presencia en el sitio para atender la situación y adelantar las primeras indagaciones. Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte más detallado que permita esclarecer las causas de este trágico suceso.

El caso ha generado preocupación entre trabajadores y visitantes, teniendo en cuenta que los ascensores y demás sistemas de movilidad interna son fundamentales para el funcionamiento de este tipo de espacios. No obstante, hasta el momento no se ha informado si el incidente estaría relacionado con una falla técnica, un error humano o alguna otra circunstancia.

Entre tanto, el centro comercial continúa bajo la lupa de las autoridades, mientras se recopila información clave que ayude a determinar responsabilidades, si las hay. La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente.

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