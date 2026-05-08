En el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, Bogotá, hubo angustia cuando un niño de apenas dos años quedara colgando de la terraza de un edificio ubicado en un cuarto piso. La rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia y permitió salvarle la vida al menor.

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De acuerdo con información revelada por El Tiempo, decenas de personas se reunieron en la parte baja del edificio luego de percatarse de la escena. Entre gritos y llamados de alerta, los habitantes improvisaron una especie de red humana para intentar amortiguar la caída del pequeño en caso de que se soltara.

Segundos después, el niño cayó desde la terraza y fue recibido por la comunidad, que logró evitar un desenlace fatal. La escena generó conmoción entre quienes presenciaron el hecho, pues muchos pensaron que el menor no sobreviviría al impacto.

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#IMPRESIONANTE. Niño de apenas dos años fue rescatado por vecinos del b/La Gaitana, en Suba (Bogotá), tras quedar suspendido de la fachada de un cuarto piso. Los residentes reaccionaron rápidamente improvisando una red con cobijas y chaquetas para amortiguar la caída del pequeño.… pic.twitter.com/RSU7s2jiEK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 8, 2026

¿Cómo está el niño que cayó de un cuarto piso en Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó posteriormente que el niño fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Según explicó el oficial Javier Cárdenas, el menor no presentó lesiones pese a la altura desde la que cayó, hecho que fue considerado casi milagroso por los vecinos del sector.

Por ahora, las autoridades intentan establecer cómo el niño terminó colgando del cuarto piso y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el caso. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ya adelanta una evaluación del entorno familiar del menor mientras avanzan las investigaciones.

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