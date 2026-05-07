Así como las autoridades bogotanas decidieron sobre el partido de Internacional vs. Nacional en El Campín, hubo otra medida que también marcó un punto importante en la seguridad y orden pública en la ciudad.

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Bogotá reforzó los controles a vendedores informales en la Troncal Caracas de Transmilenio. La intervención estuvo enfocada en darle cumplimiento al manual del usuario del sistema, el cual prohíbe ingresar con mercancías para venta no autorizada, carros de mercado, estantes, entre otros elementos.

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía y personal del sistema de transporte, adelantaron un nuevo operativo para hacer cumplir el manual del usuario en las estaciones ubicadas en el centro de la ciudad. Todo esto se hace para recuperar del desorden al espacio público y al sistema de transporte masivo.

En esta ocasión, la intervención estuvo enfocada en la sensibilización a vendedores informales sobre el buen uso del espacio público dentro de las estaciones y articulados, ya que en algunas ocasiones obstruyen los espacios de tránsito para los usuarios y esta ocupación, en casos de emergencia, puede impedir una adecuada evacuación de la estación.

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Según el manual del usuario, dentro del sistema está prohibido ingresar con mercancías para venta no autorizada, carros de mercado, cestos de transporte de mercados, exhibidores de productos, estantes, canastos, baldes, colchones, muebles, neveras u otros artículos similares.

También está prohibido el transporte de objetos sobredimensionados que superen 60 centímetros de alto por 40 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho.

La sensibilización también estuvo enfocada a ciudadanos habitantes de calle, quienes acostumbran a ingresar al sistema con elementos voluminosos.

En medio del procedimiento, las autoridades, junto a los Gestores de Convivencia y personal de seguridad de Transmilenio, bajaron de los articulados a algunas personas que movilizaban objetos sobredimensionados y evitaron que otras ingresaran al sistema pretendiendo hacerlo con objetos grandes no permitidos. También se enfocaron en prevenir el ingreso de personas que evadieron el pago del pasaje.

“En el sistema hay reglas claras que prohíben el ingreso de mercancías para venta y de objetos que obstruyan la movilidad. Estos controles buscan hacer cumplir el manual del usuario y garantizar la seguridad de todos, evitando riesgos dentro de estaciones y buses”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Además de los controles, se ejecutaron actividades pedagógicas dirigidas a los usuarios, con recomendaciones de autocuidado y promoción de la corresponsabilidad ciudadana para prevenir delitos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la Línea 123.

¿Cómo denunciar problemas con pasajeros en Transmilenio?

Para llevar a cabo una denuncia efectiva de problemas en Transmilenio, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Ubicar al personal de seguridad, gestores de convivencia o policías presentes en las estaciones y portales.

Utiliza los intercomunicadores disponibles dentro de los buses articulados y en los puntos de atención en estaciones.

Marcar la Línea de Emergencias 123 para reportar delitos en curso o situaciones de riesgo inminente.

Usar la aplicación oficial TransMiApp, la cual permite reportar incidentes de seguridad y novedades en tiempo real.

Contactar a la Línea Púrpura de Bogotá si es víctima o testigo de acoso sexual o violencia de género.

Denunciar problemas con pasajeros en Transmilenio es fundamental para mejorar la seguridad y la convivencia dentro del sistema masivo de Bogotá. El manual del usuario y las autoridades locales establecen canales específicos para reportar cualquier irregularidad.

Existen diversas situaciones que requieren una denuncia inmediata, como el acoso, los hurtos, las riñas o el transporte de objetos prohibidos. La rapidez del reporte facilita la intervención de la Policía Metropolitana y del personal de seguridad.

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