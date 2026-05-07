Este fin de semana comienzan los cuartos de final de la Liga BetPlay, pues se jugarán cuatro compromisos de muy alto nivel buscando las semifinales del campeonato.

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(Ver también: Confirman horario de los cuartos de final de la Liga BetPlay; Santa Fe, Nacional y más, atentos)

Uno de los partidos más llamativos es el de Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional, que promete porque son dos escuadras de muy alto nivel que tuvieron un buen rendimiento a lo largo del todos contra todos.

Ahora, ese partido ha tenido mucha discusión porque el juego de ida es en Bogotá y aprovechando la cantidad de hinchas ‘Verdolagas’ que hay en la capital, Inter pidió El Campín para que le sirviera económicamente.

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Sin embargo, eso no fue permitido y, además, tampoco les permitirán el ingreso visitante al estadio de Techo.

Por qué no les prestaron El Campín al Inter de Bogotá

Ahora, esto tiene una razón detrás que para muchos es válida, pero para otros simplemente no tiene sentido.

Según contó Juan Felipe Cadavid, el argumento de la Comisión de Seguridad de Bogotá es que el domingo es Día de la Madre y por eso necesitan de todos los oficiales dispuestos para la seguridad de Bogotá y no enfocada en un compromiso de fútbol.

El argumento de la comisión es que el domingo es el día de la madre 🤷🏻‍♂️

Inter buscará trasladar ese partido a Tunja. INSÓLITO, ya parece una persecución contra el fútbol. https://t.co/DN7c70h2po — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) May 6, 2026

Y es que esto tendría sentido porque históricamente en Bogotá, el fin de semana del Día de la Madre es uno de los más violentos en cuanto a riñas, agresiones e incluso asesinatos se refiere y por eso es tan necesaria la fuerza pública.

Sin embargo, otros aseguran que si ese fuera un argumento fuerte, simplemente este fin de semana no podría haber partido ni en Cali, Manizales o Ibagué, así que lo consideran una persecución al campeonato de fútbol.

(Ver también: Así quedó la tabla del descenso en Colombia, con eliminación del Cali y clasificación del Inter)

Lo cierto es que Inter sigue buscando una ciudad en la que pueda desarrollar este encuentro y ese destino puede ser Tunja.

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