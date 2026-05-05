Millonarios completó su segundo papelón consecutivo en la Liga BetPlay, pues luego de empatar con Alianza FC en Valledupar durante la última fecha del todos contra todos, se confirmó su eliminación tempranera del campeonato por segunda oportunidad consecutiva, tal como le ocurrió en 2025-2.

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(Ver también: Dura baja para Millonarios: jugador sufrió complicación de salud y no jugará más en el semestre)

Y es que cabe resaltar que el equipo bogotano tuvo un semestre bastante irregular, con la salida de Hernán Torres a principio de año, la llegada de Fabián Bustos, las lesiones, el fallecimiento de Santiago Castrillón y mucho más.

Sin embargo, para los hinchas este resultado es inaceptable, por lo que piden cambios urgentes para el segundo semestre con el objetivo de conseguir títulos, que hace tres años no se ganan.

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Qué jugadores saldrían de Millonarios

De hecho, uno de los temas es los jugadores que saldrían a mitad de año, puesto que hay cinco en total que terminan contrato y lo más probable es que no se les renueve para el segundo semestre.

Según contó el periodista Alexis Rodríguez, los jugadores que podrían salir del club por esta razón en junio serían:

Radamel Falcao García.

David Mackalister Silva.

Alex Castro.

Jorge Cabezas Hurtado.

Diego Novoa.

De hecho, el periodista agregó que la idea que hay desde el club es que al menos cinco jugadores salgan de la plantilla cuando termine la primera ronda de la Sudamericana, que saldrían de los que no se les renovará el contrato, que se vayan cedidos o incluso con los que se acuerde la finalización previa del contrato.

Por otro lado, el comunicador agregó que esas salidas se buscan precisamente para reforzar la plantilla con cinco jugadores nuevos, que serían un arquero, un defensa, un lateral, un extremo y un mediocampista.

Ahora, basándose en esa información y que Millonarios no está buscando delanteros, se puede interpretar que ya convencieron a Rodrigo Contreras para que se quede hasta, al menos, fin de año, pero aún queda mucho para conocer su decisión final.

(Ver también: Así puede jugar con Falcao, Rodallega y más en el EAFC 26; actualización tiene a muchos celebrando)

Por lo pronto, Millonarios buscará cerrar su semestre de la mejor manera, luchando por la clasificación a las finales de la Copa Sudamericana y avanzando sin problema en la Copa Colombia.

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