Este fin de semana, en la Liga BetPlay quedaron definidos los equipos que jugarán las finales del certamen, con equipos muy importantes como Nacional, Junior, Tolima, Santa Fe y más.

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Ahora, por más de que esto es una motivación importante porque se consiguió el primer objetivo de la temporada, la realidad es que ahora varios equipos deben manejar sus cargas porque en paralelo también se jugarán las últimas fechas de las copas internacionales.

Es más, Santa Fe, Junior, Tolima y América deben tener un plan muy estructurado, ya que si bien no van muy bien en los torneos, quedan nueve puntos en disputa que pueden ser importantes pensando en la clasificación a las finales de la Libertadores y la Sudamericana.

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De esta manera, la cuarta fecha de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se jugará de la siguiente manera:

Copa Sudamericana

Alianza Atlético vs. América: miércoles 6 de mayo a las 9:00 de la noche.

Boston River vs. Millonarios: jueves 7 de mayo a las 5:00 de la tarde.

Copa Libertadores

Santa Fe vs. Corinthians: miércoles 6 de mayo a las 7:30 de la noche.

Tolima vs. Nacional: miércoles 6 de mayo a las 9:00 de la noche.

Medellín vs. Flamengo: jueves 7 de mayo a las 7:30 de la noche.

Junior vs. Cerro Porteño: jueves 7 de mayo a las 9:00 de la noche.

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Cómo van los colombianos en los torneos internacionales

En Copa Libertadores, cabe recordar que Medellín marcha en la tercera posición del grupo A con 4 puntos; Tolima lidera el grupo B con las mismas unidades; Santa Fe es último del grupo E con solo un punto; y Junior cierra el grupo F con apenas un empate.

En cuanto a Sudamericana, América está tercero del grupo A con cuatro puntos, mientras que Millonarios, con las mismas unidades, marcha tercero del grupo C.

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