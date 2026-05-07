América de Cali consiguió un triunfo clave en territorio peruano luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, resultado que volvió a meter al conjunto escarlata en la pelea por el liderato del Grupo A.

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El equipo dirigido por David González mostró superioridad durante gran parte del compromiso disputado en el estadio Miguel Grau del Callao y logró romper el empate en el segundo tiempo con anotaciones de Jhon Murillo y Tomás Ángel.

La victoria permitió que el conjunto caleño recuperara terreno luego de la derrota sufrida en Argentina frente a Tigre, resultado que había complicado parcialmente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

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Con este resultado, América llegó a siete puntos y quedó segundo en la tabla del Grupo A, igualado con el líder Macará, aunque el club ecuatoriano conserva la primera posición por diferencia de gol. Tigre aparece tercero con cinco unidades, mientras que Alianza Atlético quedó en el fondo con apenas un punto.

Ahora, el cuadro escarlata deberá afrontar dos partidos consecutivos como local en el Pascual Guerrero, donde buscará asegurar su clasificación y pelear por el primer lugar del grupo en las jornadas finales de la Copa Sudamericana.

🏆🔝 ¡Las posiciones del Grupo A de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/YuBxfFUR9J — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 7, 2026

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