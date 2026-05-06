Lo que parecía terminar como una noche frustrante para Independiente Santa Fe acabó convertido en un escándalo dentro del estadio El Campín. Luego del empate 1-1 frente a Corinthians por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026, varios jugadores de ambos equipos protagonizaron una fuerte pelea sobre el terreno de juego.

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La tensión explotó inmediatamente después del pitazo final del árbitro peruano Kevin Ortega, cuando futbolistas del conjunto cardenal encararon al arquero brasileño Hugo Souza, a quien señalaron de haber provocado a la hinchada local durante la celebración del gol del empate conseguido en tiempo añadido.

Según videos difundidos en redes sociales y reportes de medios deportivos, el primero en reclamarle al guardameta habría sido el argentino Nahuel Bustos, aunque rápidamente otros jugadores y miembros de los cuerpos técnicos se involucraron en la discusión.

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La situación escaló en cuestión de segundos y terminó en empujones, insultos y golpes entre futbolistas de ambos equipos, mientras personal de seguridad y funcionarios de la competencia intentaban controlar el caos en distintos sectores de la cancha.

¡TODO TERMINÓ EN ESCÁNDALO EN EL CAMPÍN! Los jugadores de Independiente Santa Fe fueron a buscar a Hugo Souza, arquero de Corinthians, tras el empate 1-1 por la fecha 4 del Grupo E de la CONMEBOL #Libertadores. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Gv28MLBAP7 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Santa Fe dejó escapar triunfo ante Corinthians por Libertadores

El ambiente ya venía cargado de tensión por la forma en la que se escapó la victoria para Santa Fe. El equipo bogotano ganaba con gol de Hugo Rodallega, pero Gustavo Henrique marcó el 1-1 definitivo al minuto 90+2 y silenció El Campín.

Ahora, la Conmebol deberá revisar el informe arbitral y las imágenes oficiales para determinar posibles sanciones disciplinarias contra jugadores o integrantes de ambos planteles involucrados en la pelea.

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