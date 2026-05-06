Una nueva noche amarga vivió Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026. El equipo bogotano empató 1-1 frente a Corinthians en el estadio El Campín, en un partido que parecía encaminado hacia su primera victoria en el torneo continental.

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El conjunto dirigido por Pablo Repetto logró ponerse en ventaja en el segundo tiempo gracias a una anotación de Hugo Rodallega, quien aprovechó una asistencia de Jader Obrian para desatar la ilusión de la hinchada cardenal.

Durante varios minutos, Santa Fe sostuvo el resultado y defendió una ventaja que le permitía seguir con opciones de clasificación en el Grupo E. Sin embargo, el equipo brasileño reaccionó en los minutos finales y encontró el empate en tiempo añadido.

El gol de Corinthians llegó al 90+2 por intermedio de Gustavo Henrique, quien apareció solo dentro del área y silenció El Campín con un cabezazo que terminó dejando a los bogotanos en una situación complicada dentro del grupo.

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Con este resultado, Santa Fe continúa sin conocer la victoria en la actual edición del torneo continental, luego de sumar dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas.

El equipo cardenal llegaba al compromiso con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia, especialmente luego de la derrota sufrida ante Platense en Argentina y el difícil panorama que arrastraba en la tabla del Grupo E.

Ahora, el club bogotano deberá sumar en los partidos restantes y esperar otros resultados para conservar opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

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