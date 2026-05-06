En las últimas horas, el nombre del arquero de la Selección Colombia David Ospina volvió a aparecer en el radar internacional en medio del mercado de fichajes, luego de que versiones de prensa lo vincularan con el histórico Club Nacional de Uruguay.

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Periodistas como Ernesto Faría en Uruguay alimentaron las versiones, señalando que el técnico Jorge Bava veía con buenos ojos su llegada, aprovechando que Ospina termina contrato con Atlético Nacional el 30 de junio de 2026.

Sin embargo, esos rumores que vinculaban al antioqueño con el conjunto uruguayo se desinflaron este miércoles luego de las declaraciones del vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, quien fue contundente al cerrar la puerta a estas posibilidades.

En diálogo con el programa ‘La mañana del fútbol’, según citó Portal Montevideo, Perchman aclaró la situación de manera tajante.

“Es todo mentira. Tanto lo de Cortés [arquero chileno] como lo de Ospina es mentira. Ni siquiera tuvimos la reunión con [Jorge] Bava”, explicó el vicepresidente albo, según recogió el medio mencionado.

Perchman añadió que, si bien el club está en proceso de ‘scouting’ interno para reforzar el plantel, los nombres mencionados nunca fueron tratados en serio. “Sí hay un ‘scouting’ que estamos haciendo de jugadores a nivel interno, con Mauricio Fratta a la cabeza, Sebastián Eguren, Martín Ligüera y yo, que hemos hablado. Nos vamos a sentar a hablar con Jorge después del partido con Tolima”, detalló.

El vicepresidente reconoció que Nacional busca un arquero, pero apuntó a otros perfiles. Entre las prioridades mencionó especialmente un volante central y evitó dar detalles específicos sobre posiciones.

Situación de David Ospina en Colombia

Ospina vive un momento clave en su carrera. A sus 37 años, el experimentado guardameta es titular en Atlético Nacional, aunque su continuidad no está definida.

Su contrato vence en junio de 2026 y, según reportes recientes, su plan inicial sería definir su futuro después del Mundial 2026, donde sueña con una destacada participación antes de considerar el retiro.

Todo indicaría que Ospina se inclina por cerrar su ciclo en Medellín o retirarse tras la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Una eventual salida al exterior dependería de su estado físico, ya que arrastra molestias en el codo que ha manejado sin cirugía para llegar en óptimas condiciones al Mundial.

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