Así como el uso de un esparadrapo de los jugadores de Bayern Múnich quedó bajo lupa de propios y extraños, el seguimiento a la estrategia de su rival tuvo un capítulo especial porque puso a Luis Díaz en el radar.

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Así fue como el diario L’Equipe lanzó un particular planteamiento de cara al duelo de vuelta de la semifinal de la Champions League, partido que se disputa en el Allianz Arena en Alemania.

El asunto es que con el 5-4 a favor de PSG, en un duelo frenético, los expertos del reconocido diario deportivo de Francia pusieron al colombiano en la mira para detenerlo luego de la exposición que ofreció en París.

El tema no es un simple capricho, ya que el delantero de la Selección Colombia se ha convertido en un auténtico verdugo en la actual edición del torneo europeo para el actual campeón de la Champions: han sido tres goles en dos duelos directos.

Incluso, el capitán de PSG elogió a Díaz al final del juego en Francia, al punto que lo calificó como “un campeón”, después de toda una muestra de su capacidad en el ataque del equipo bávaro.

Por eso, los expertos de L’Equipe plantean un cambio en la escuadra francesa para evitarse más dolores de cabeza, en especial, si se tiene en cuenta que con la ventaja lograda hasta ahora se lograría el paso a la final.

“¿Debería el PSG modificar su planteamiento táctico para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League de este miércoles (21:00 h)? ¿Qué opciones tendría Luis Enrique a su disposición si deseara defender de manera diferente ante el colombiano?”, preguntó a modo de propuesta.

El reconocido diario a nivel mundial remarcó la manera en la que el defensa brasileño, amonestado desde muy temprano en el juego de ida, sufrió un “calvario” a pesar de esa victoria.

“En un encuentro de juego muy abierto, el defensor del PSG se vio obligado a medirse cara a cara con Luis Díaz —principalmente en situaciones de uno contra uno y, a menudo, con enormes espacios desprotegidos a sus espaldas. Este calvario culminó en la jugada que derivó en el cuarto gol del Bayern, momento en el que el extremo colombiano dejó ‘bailando’ al brasileño dentro del área penal antes de fusilar a Matveï Safonov. ¿Podrá Luis Enrique brindar una mejor protección a su capitán en el partido de vuelta?”, sugirió.

Así queda en evidencia cómo es que Díaz se roba la atención internacional, incluso, a pesar de que junto a él hay otras figuras de renombre como el inglés Harry Kane o el francés Michael Olise.

El desequilibrio del colombiano lo ha puesto como un referente de la temporada actual, algo que también pueden decir desde Real Madrid gracias a un gol que le dio la vuelta al mundo.

Cabe recordar que ya Arsenal clasificó a la final de la Champions League y espera un rival entre Bayern Múnich y PSG, dos de los grandes favoritos en la presente edición del torneo.

Sin embargo, parece más que conveniente no subestimar a los ‘Gunners’ si se tiene en cuenta que terminaron en el primer lugar de la fase regular entre todos los equipos, incluso, luego de derrotar a los teutones. Eso sí, en ese momento no estaba Luis Díaz con el equipo debido a un sanción que pagaba.

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