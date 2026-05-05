Este martes, 5 de mayo, se llevó a cabo un emocionante partido en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres, pues se jugó el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre el Arsenal de Inglaterra y el Atlético de Madrid de España.

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En el compromiso de ida, el resultado había sido de 1-1 con ambos goles marcados desde el punto penalti, por lo que todo estaba abierto para el juego de vuelta.

De hecho, el Atlético fue el que salió con más ímpetu en este compromiso, presionando alto y buscando una ventaja que le permitiera soñar con clasificar a la final. Sin embargo, el cuadro inglés se fue posicionando mejor en la cancha y poco a poco demostró por qué está liderando la liga más complicada del mundo.

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Es más, justo cerrando el primer tiempo el cuadro inglés encontró el premio que tanto venía buscando, puesto que luego de un remate de Trossard, Saka se encontró el rebote justo al frente del arco y mandó el balón al fondo de la red. Esta fue la anotación con la que Arsenal clasificó a la final:

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9XOlx6j5W — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2026

Este fue un gol de desahogo, ya que el equipo venía luchando por llegar a una nueva final europea hace muchos años y por varias cuestiones no había podido, pero esta temporada por fin lo consiguió.

Ahora, esperará rival que saldrá del vencedor entre Bayern Múnich y PSG, una llave que va ganando el cuadro francés y que tendrá la vuelta este miércoles, 6 de mayo, a las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Cuándo es la final de la Champions League

Cabe recordar que la final del torneo de clubes más importante del mundo se jugará el próximo sábado 30 de mayo en el estadio Puskas Arena de la ciudad de Budapest, en Hungría.

Hace cuánto Arsenal no juega la final de la Champions League

Cabe recordar que a lo largo de la historia, Arsenal solo había disputado una final de Champions League en su historia. Fue en la temporada 2005-2006 y en el juego decisivo cayó con el Barcelona de España.

En esta oportunidad espera conseguir la primera ‘orejona’ en su historia.

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