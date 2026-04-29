Los partidos de ida de las semifinales de la Champions League no decepcionaron en lo absoluto, pues en ambos compromisos los equipos salieron con muchas ganas con el objetivo de sacar resultados favorables pensando en el juego de vuelta.

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Primero, el PSG y el Bayern Múnich protagonizaron un partidazo en el Parque de los Príncipes de París, pues hubo un total de 9 goles para que al final todo lo ganara el cuadro francés por 5-4. Luis Díaz fue una de las figuras del conjunto alemán con una anotación que le permitió a su equipo acercarse en el marcador.

Esta fue la anotación del guajiro:

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#BayernMunich #ChampionsLeague ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Luchoooo 🔥🔥 Este fue el gol de Luis Díaz con el que el Bayern Múnich se le acercó al PSG en la semifinal de la Champions League 2025-2026. Todo quedó abierto para el partido de vuelta, que será el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde. ¿Le da vuelta el conjunto alemán? 😮‍💨⚽️ #LuisDiaz

Luego, este miércoles, 29 de abril, el turno fue para el Atlético de Madrid y el Arsenal, un compromiso al que muchos no le tenían fe, pero que sin duda también ofreció un gran espectáculo.

Es más, al cierre del primer tiempo hubo una falta dentro del área sobre Gyokeres, por lo que el juez determinó penalti, el cual el mismo sueco convirtió.

Por eso mismo, Atlético, que estaba jugando de local, salió con más ímpetu, al punto de que logró empatarlo también por un gol de penalti anotado por el argentino Julián Álvarez.

Este fue el resumen del encuentro:

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League

Así, todo se remonta a los compromisos de vuelta que se jugarán en el Emirates Stadium de Londres y el Allianz Arena de Múnich, respectivamente. Los horarios de los partidos de vuelta serán:

Arsenal vs. Atlético de Madrid: martes 5 de mayo a las 2:00 de la tarde.

Bayern Múnich vs. PSG: miércoles 6 de mayo a las 2:00 de la tarde.

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Cabe recordar que estos partidos contarán con la transmisión de ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Sin embargo, usted también podrá reaccionar con Las Narratones de Pulzo Deportes tanto en TikTok como en YouTube y Facebook.

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