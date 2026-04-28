Este martes, 28 de abril, se juega uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que se disputa el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2025-2026.

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(Ver también: Luis Díaz fue héroe y Bayer sacó a Real Madrid de Champions, con jugadota del guajiro incluida)

La llave será entre el Paris Saint Germain de Francia y el Bayern Múnich de Alemania, dos equipos que están jugando muy bien, que tienen jugadores muy importantes y que por eso promete tener mucho espectáculo.

De hecho, estos equipos ya se enfrentaron en la primera ronda del torneo y ganó el cuadro alemán dejando como figura a Luis Díaz, quien marcó un doblete, pero igual este partido pinta ser bastante diferente.

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PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO

11:58 a.m 2026-04-28T11:58:04-05:00 ID: tfgsx La cancha está lista para recibir a PSG y Bayern Múnich 𝘙𝘖𝘈𝘋 𝘛𝘖 𝓑𝓤𝓓𝓐𝓟𝓔𝓢𝓣 🌟🏆 pic.twitter.com/iwHvx3xtLk — FC Bayern München (@FCBayern) April 28, 2026

A qué hora es PSG vs. Bayern Múnich

Este compromiso, que contará con varios de los mejores jugadores del mundo, será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: Golazo de Luis Díaz para eliminar al Real Madrid de la Champions; se le viene un partidazo)

Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich

Este duelo contará con la transmisión del canal ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, si quiere reaccionar a lo que va pasando, puede conectarse con Las Narratones de Pulzo Deportes para ir hablando con los periodistas.

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