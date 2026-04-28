El futuro de Luis Díaz vuelve a estar en el centro de atención en Europa, esta vez por la posibilidad que tiene el Bayern Múnich de llegar a la final de la Liga de Campeones de la UEFA, ya que el equipo del colombiano enfrenta en semifinales al PSG este martes 28 de abril de 2026.

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De concretarse la hazaña de su club, el ‘Guajiro’ no se iría con las manos vacías, gracias a que su contrato incluye importantes incentivos económicos ligados al rendimiento colectivo del equipo, lo que pone en juego una cifra millonaria en caso de que el club alemán avance hasta la final del torneo.

Los acuerdos de este tipo son habituales en clubes de élite, donde los jugadores reciben bonificaciones por objetivos como clasificar a instancias definitivas o conquistar títulos. En el caso del Bayern, que ya es campeón de la Bundesliga, estas cláusulas tendrían un peso significativo dentro de la estructura salarial del plantel.

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¿Cuánto ganaría Luis Díaz si el Bayern clasifica a final de la Champions?

El interés alrededor de estas cifras crece si se tiene en cuenta el dinero que mueve la Champions League. De acuerdo con información recogida por El Tiempo, Díaz podría llegar a recibir hasta 76 millones de euros, una suma que incluye premios, bonos contractuales y variables ligadas a su desempeño individual.

Sin embargo, más allá del dinero, un eventual paso a la final consolidaría al colombiano como una pieza clave en uno de los equipos más poderosos del continente, en un torneo donde el club alemán figura entre los principales candidatos.

Por ahora, el panorama sigue abierto en la Champions, mientras crece la expectativa sobre el rendimiento del Bayern y el impacto que podría tener Luis Díaz tanto en lo deportivo como en lo económico.

¿Cuándo y dónde ver la semifinal de Champions entre Bayern Múnich y PSG?

El partido de semifinal entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League se jugará el martes 29 de abril de 2026, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en uno de los duelos más esperados de esta fase.

En Colombia, el compromiso se podrá seguir a través de ESPN y la plataforma de streaming Star+, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo. La cobertura incluirá previa, narración en vivo y análisis posterior, lo que asegura una completa transmisión en vivo.

Este enfrentamiento definirá a uno de los finalistas del torneo europeo y concentra gran expectativa por el nivel de ambos equipos, que llegan con plantillas de alto valor y figuras determinantes en la cancha, en medio de una intensa competencia europea.

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