En medio de los sacudones en el fútbol de Europa, Bayern Múnich dejó claro que dará un golpe en el tablero para su próximo partido en Alemania contra Mainz este sábado 25 de abril.

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Así lo evidenció el director técnico Vincent Kompany, en una medida que plantea movimientos en la plantilla y serviría como eventual descanso para Luis Díaz de cara al duelo de ida de la próxima semana en Champions contra PSG en París.

“El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer (DT rival) haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”, indicó el belga, en rueda de prensa replicada por el diario As.

Si bien el estratega no dio nombre propios, la medida llegaría luego de que Bayern confirmó su título en la Bundesliga y tiene como siguiente meta la clasificación a la final. Antes, tiene al campeón vigente en el camino y por eso quiere cuidar a sus jugadores claves.

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“La condición física y las lesiones son parte del fútbol profesional, una lesión en noviembre no es lo mismo que en mayo o abril. Lennart Karl tiene una lesión en el muslo, no podrá estar disponible. Con las lesiones musculares es diferente que con los dolores, que son parte del fútbol. Pero con las lesiones musculares hay un protocolo, quizás se pueda adelantar dos días, si todo va bien. Pero no se pueden esperar milagros”, reconoció Kompany.

Lo cierto es que Díaz es pieza clave y sus números en la Bundesliga son históricos y reveladores: 15 goles y 16 asistencias en la temporada, siendo el primer jugador en registrar más de 13 goles y más de 13 asistencias en una misma temporada.

¿Cuándo juega Bayern Múnich contra PSG por semifinal de Champions?

El enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el París Saint-Germain (PSG) es uno de los duelos más esperados de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. Ambos gigantes europeos se medirán en una serie de ida y vuelta que definirá a uno de los finalistas que viajará a Budapest.

El partido de ida se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026. En esta ocasión, el PSG actuará como local en el emblemático estadio Parque de los Príncipes, en París. El encuentro está programado para iniciar a las 21:00 hora local (CET), lo que equivale a las 2:00 p. m. de Colombia.

Por su parte, el partido de vuelta y definitivo tendrá lugar el miércoles 6 de mayo de 2026. El escenario será el Allianz Arena en Múnich, donde el equipo bávaro buscará sellar su pase a la gran final ante su afición. Al igual que el primer encuentro, el horario oficial de inicio está pactado para 2:00 p. m. de Colombia.

Esta serie representa una revancha histórica para ambos clubes, recordando la final de 2020 donde los alemanes se coronaron campeones. En la actual campaña, el Bayern llega luego de eliminar al Real Madrid en cuartos de final, mientras que el PSG superó al Liverpool para instalarse entre los cuatro mejores de Europa.

¿Cuántos títulos lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luis Fernando Díaz Marulanda, el delantero guajiro que llegó al Bayern Múnich en el verano de 2025 procedente del Liverpool, ha transformado su primera temporada en Alemania en una colección de logros históricos.

El primer trofeo llegó en agosto de 2025, cuando el Bayern conquistó la Supercopa Franz Beckenbauer. Díaz fue protagonista al anotar el gol del triunfo en ese partido.

El 19 de abril de 2026, el Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga tras golear 4-2 al VfB Stuttgart en el Allianz Arena, con Díaz como una de las figuras más determinantes del título.

El 22 de abril de 2026, Díaz marcó el segundo gol en las semifinales de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen, clasificando al Bayern a la final del 23 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico de Berlín.

Luego de eliminar al Real Madrid en cuartos de final, el Bayern ya está en semifinales de la Champions League, donde enfrentará al París Saint-Germain el 28 de abril de 2026.

Con los dos títulos ganados en Alemania, Díaz llegó a 16 trofeos como profesional, sumando los conseguidos con Junior, Porto y Liverpool. Si clasifica en los torneos mencionados, podría sumar hasta dos más en pocas semanas.

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