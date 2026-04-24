El Real Madrid dio un traspié en sus aspiraciones de alcanzar al Barcelona, líder liguero, luego de empatar 1-1 en el campo del Betis este viernes en la jornada 32 del campeonato español, en un partido en el que su estrella Kylian Mbappé pidió el cambio.

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El capitán de la selección de Francia detuvo una carrera en el minuto 80 y solicitó ser sustituido, aparentemente con un percance físico.

Un gol de Vinicius (17) había abierto el marcador para el Real Madrid, pero en el descuento Héctor Bellerín puso el 1-1 (90+3), que deja momentáneamente a los blancos a ocho puntos del Barça, que el sábado visita al Getafe con la dura ausencia del lesionado Lamine Yamal.

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La alarma también sonó para el Real Madrid este viernes cuando Mbappé tuvo que ser sustituido por Gonzalo (80′) tras solicitar el propio jugador el cambio.

“Tenía molestias, vamos a ver cómo evoluciona”, se limitó a explicar el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, tras el partido, al ser preguntado por el internacional francés.

La preocupación por Mbappé, a falta de mes y medio para el Mundial de 2026, se une al golpe que puede suponer el empate en las remotas aspiraciones ligueras de los blancos a falta de cinco jornadas por disputarse, una vez finalice la actual fecha.

El empate tampoco ayuda al Betis, que lucha por defender su quinta plaza, que, eventualmente, puede dar un lugar en Champions la próxima temporada.

Salió el Real Madrid dispuesto a lograr los tres puntos y Vinicius puso al Real Madrid en ventaja al cuarto de hora.

El brasileño aprovechó un rechace del portero Álvaro Valles a tiro de Fede Valverde para soltar un tiro cruzado al fondo de las mallas béticas (17′).

El Betis no se amilanó y trató de aprovechar al contraataque los espacios dejados atrás por un Real Madrid muy estirado.

En el último tramo de la primera parte, el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, se convirtió en el héroe. El ucraniano se estiró para desviar un tiro del brasileño Antony (43′), ganó el mano a mano a Bakambu (45′) y volvió a sacar una mano para desviar otro disparo de Antony (45+2).

Tras el descanso, el Real Madrid buscó seguir aumentando la cuenta yendo a presionar arriba la salida del Betis.

El inglés Jude Bellingham tuvo el segundo en un disparo desde la frontal que atajó Valles (60′) poco después de un gol anulado a Mbappé por fuera de juego (53′).

La firmeza del Real Madrid en defensa no tenía su reflejo en defensa, donde los errores de la zaga meregues llevó a más de un susto como el disparo del colombiano Juan Camilo Hernández desviado por Lunin (66′).

En el último tramo del encuentro, el Real Madrid prácticamente se dedicó a contener al Betis que supo aprovechar la blanda defensa merengue para hacer el empate.

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Bellerín aprovechó un balón suelto tras una serie de rechaces en el área para hacer el 1-1 con el tiempo ya cumplido (90+3′) y salvar un punto.

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