El gol de Luis Díaz en el remate del partido fue la cereza del pastel para que Bayern Múnich obtuviera la clasificación a la final de la Copa de Alemania luego de vencer 0-2 a Bayer Leverkusen en la semifinal.

Sigue a PULZO en Discover

El equipo bávaro se había puesto en ventaja con tanto del inglés Harry Kane, pero el tanto del colombiano al minuto 48 del segundo tiempo sentenció la llegada a la final y la cercanía al anhelado triplete.

Ahora, el club de Múnich espera rival entre Stuttgart y Friburgo, con la expectativa del duelo que se disputa el 23 de mayo y se convertiría en su segundo trofeo de esta temporada.

Cabe recordar que, aparte de sus actuaciones locales, Bayern eliminó a Real Madrid en la Champions League y en la semifinal se enfrenta a PSG, al que derrotó ya en la actual edición del certamen. El duelo de ida es la próxima semana, el martes 28 de abril, en París. La vuelta, el 5 de mayo.

¿Qué es el triplete en ligas de Europa?

El término triplete en el fútbol europeo define una de las hazañas más complejas y prestigiosas que un club puede alcanzar durante una misma temporada deportiva. Este logro ocurre cuando un equipo conquista de forma simultánea los tres títulos más importantes de su calendario: la liga nacional, la copa nacional y el torneo continental de máxima categoría.

En el entorno de la UEFA, el triplete más valorado es el continental, el cual exige ganar la liga local, la copa de su país y la UEFA Champions League. Conseguir este trofeo triple requiere una regularidad absoluta, pues el equipo debe mantener un rendimiento físico y táctico impecable durante más de cincuenta partidos oficiales ante los rivales más fuertes del continente.

A lo largo de la historia, muy pocos clubes han grabado su nombre en este selecto Olimpo. Entre los ganadores más recordados se encuentran el Celtic FC (1967), el Ajax (1972), el Manchester United (1999) e Inter de Milán (2010).

Recientemente, el Manchester City (2023) y el Bayern Múnich (2013, 2020) han dominado este escenario. Cabe destacar al FC Barcelona, primer equipo que logró repetir esta gesta en dos ocasiones diferentes (2009 y 2015).

Según los expertos, ganar copas secundarias (como la Copa de la Liga en Inglaterra) no otorga el mismo estatus internacional que la combinación de liga, copa principal y Champions.

Cabe recordar que solo un colombiano en la historia de las ligas en Europa ha estado como parte de un equipo en una gesta de este tipo: Iván Ramiro Córdoba hizo parte del Inter de Milán que ganó todo en 2010.

¿Cuántos título tiene Luis Díaz como jugador?

Luis Díaz ha consolidado una carrera extraordinaria en el fútbol internacional. Hasta abril de 2026, el extremo colombiano acumula un total de 16 títulos oficiales en su palmarés profesional. Su éxito abarca cuatro países distintos y se divide entre sus etapas en Colombia, Portugal, Inglaterra y, más recientemente, Alemania.

En sus inicios con el Junior de Barranquilla, Díaz conquistó cuatro trofeos locales: la Copa Colombia (2017), el Torneo Finalización (2018), la Superliga (2019) y el Torneo Apertura (2019). Esta etapa dorada en el fútbol colombiano le sirvió de vitrina para dar el salto al continente europeo.

Con el FC Porto en Portugal, su vitrina creció con cinco títulos adicionales. Ganó la Primeira Liga en dos ocasiones (2020 y 2022), dos Copas de Portugal (2020 y 2022) y una Supercopa lusa en 2020. Su influencia fue tal que incluso tras su partida a Inglaterra se le atribuyeron títulos por los minutos disputados.

Actualmente, tras su traspaso al Bayern Múnich en agosto de 2025, el guajiro ha sumado dos títulos en Alemania: la Supercopa de Alemania 2025 y la Bundesliga 2026, conquistada de forma anticipada en abril.

* Pulzo.com se escribe con Z