Este miércoles, 22 de abril, se jugó la semifinal de la Copa de Alemania, un torneo en el que el Bayern Múnich sigue en competencia y lo tiene como objetivo importante pensando en conseguir el triplete esta temporada.

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Cabe recordar que el último fin de semana, el conjunto ‘Bávaro’ aseguró el título de la Bundesliga, siendo el 35 en toda su historia, pero ahora quiere levantar el trofeo de Copa de Alemania y Champions League.

Es más, en esta semifinal, el equipo de Luis Díaz se enfrentaba al Bayer Leverkusen en condición de visitante, que es un rival muy complicado por lo que ha venido haciendo durante los últimos meses, pero de nuevo el equipo de Kompany supo resolver la situación.

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Sobre el primer tiempo, Bayern se adelantó gracias a un gol de Harry Kane, pero para el segundo y cuando el Leverkusen estaba encima buscando el empate, Luis Díaz recibió sobre el centro del terreno de juego y remató con sutileza.

Esta fue la anotación:

#GOL 🇩🇪 | ¡GOOOOOOOOOL LUCHO ⚽️! FT: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munich

– ¡A LA FINAL! Lucho Díaz anotó el tanto que mete al Bayern a la final de la Copa Alemana. Que gran momento del colombiano. ¡Vamos 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/mLNtVVTuQ7 — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) April 22, 2026

Así las cosas, el Bayern avanzó a la final de la Copa de Alemania y ahora espera rival, que saldrá del ganador entre Stuttgart y Friburgo en un partido que se jugará este jueves a partir de la 1:45 de la tarde, hora colombiana.

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Cabe recordar que la final de la Copa de Alemania está programada para el domingo 24 de mayo de 2026, una semana antes de la final de la Champions League, torneo en el ual el Bayern aún está participando y en el que se medirá con el PSG en la semifinal del certamen.

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