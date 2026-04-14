El icónico balón con paneles en forma de estrella que ha definido visualmente la Uefa Champions League durante más de dos décadas, desaparecería de los campos de juego.

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Según informes de medios como The Guardian, la marca estadounidense Nike está a punto de arrebatarle a Adidas el contrato como proveedor oficial del balón para las competiciones de clubes masculinos de la Uefa, un cambio que marcará el fin de una era emblemática en el fútbol europeo.

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El acuerdo, que aún se encuentra en fase de negociaciones exclusivas, fue anunciado por UC3, la empresa conjunta entre la Uefa y la Asociación de Clubes Europeos (EFC). Esta entidad confirmó el pasado 9 de abril que inició conversaciones exclusivas con Nike para suministrar los balones oficiales de la Uefa Champions League, la Uefa Europa League y la Uefa Conference League durante el ciclo 2027-2031.

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Nike, que ya había sido proveedor de la Champions entre 1997 y 2001 con diseños más simples y prominentes del ‘Swoosh’, regresará ahora con un contrato que duplica el valor económico actual.

Nike pagará alrededor de 45 millones de dólares anuales (más de 40 millones de euros), casi el doble de lo que entrega actualmente Adidas, recoge el medio mencionado. Este monto representa un importante impulso comercial para la Uefa.

El cambio no es solo comercial, sino también visual y simbólico. Adidas ha sido el proveedor oficial desde 2001, cuando introdujo el diseño “Finale” con paneles inspirados en el logo de la Champions League: las estrellas que rodean el esférico y que se han convertido en sinónimo de la máxima competición europea.

Según reportes, Adidas posee los derechos exclusivos de ese diseño estrellado, por lo que Nike no podrá replicarlo. El “starball” clásico se despediría definitivamente tras la final de la Champions League 2026-2027, programada para el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

A partir de la temporada 2027-2028, los balones llevarían un diseño completamente nuevo, desarrollado en colaboración entre Nike y UC3. Este movimiento forma parte de la estrategia de la Uefa para renovar sus activos comerciales de cara al ciclo post-2027.

La Champions League, con una audiencia global estimada en casi 1.200 millones de personas según el informe anual de la Uefa de la temporada 2024-2025, representa una vitrina inigualable para cualquier marca. Para Nike, que ha enfrentado desafíos recientes en innovación de productos y ventas (especialmente en China), el contrato ofrece una visibilidad masiva en el deporte rey.

Una portavoz de Nike confirmó las conversaciones, aunque sin dar detalles adicionales. Por su parte, Adidas emitió un comunicado breve en el que anunció que no renovará su contrato tras 25 años de asociación, explicó el portal británico.

Para los aficionados, el cambio representa un quiebre en la identidad visual de la Champions. Las estrellas no solo han estado presentes en los balones desde 2001 (con paneles físicos desde 2008), sino que forman parte del ADN de la competición desde el rediseño del logo en 1992. Nike, que en su anterior etapa usaba diseños tradicionales sin estrellas, ahora tendrá la tarea de crear una nueva identidad que mantenga el prestigio y la reconocibilidad del torneo.

Todavía no se han revelado detalles del futuro balón, pero se espera que incorpore tecnologías avanzadas de Nike y, por supuesto, el ‘Swoosh’ como elemento protagonista.

Este no es el primer golpe de Nike en el fútbol europeo. Hace dos años, la marca estadounidense también desplazó a Adidas como proveedor de la selección alemana en un contrato que duplicó el valor anterior.

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