Este miércoles, 8 de abril, se jugó el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, dos rivales que se han enfrentado en varias oportunidades esta temporada y que casi siempre ha beneficiado al equipo de la capital española.

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De hecho, Barcelona dominó casi todo el primer tiempo, con varias jugadas de peligro lideradas por Lamine Yamal, pero no pudo concretar ninguna opción y eso lo aprovechó su rival, ya que sobre el cierre del primer tiempo se fue Simeone solo, Cubarsí lo cruzó y se fue expulsado.

De esa misma jugada apareció el argentino Julián Álvarez, quien cobró un tiro libre de gran manera para superar la barrera y marcar el primer gol del compromiso. Esta fue la gran anotación:

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¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Luego, en el segundo tiempo, Barcelona lo intentó nuevamente con más ímpetu gracias a la entrada de Fermín y Gavi, pero nuevamente una desconcentración de la defensa hizo que Sorloth apareciera en el primer palo para marcar el segundo gol del encuentro.

¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S4o1LEHwyW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

Ahora, hubo unas jugadas que fueron polémicas por parte del árbitro a favor del Atlético, como por ejemplo que le perdonó una segunda tarjeta amarilla a Koke y luego, en el segundo tiempo, hubo una jugada que pudo terminar en penalti, pero ni el árbitro ni el VAR la revisaron, justo antes del segundo gol del cuadro ‘Colchonero’.

Sin embargo, más allá de esto, el Atlético de Madrid ganó bien y se está convirtiendo en el verdugo del Barcelona, ya que primero lo eliminó de la Copa del Rey y ahora está cerca de sacarlo de la Champions League.

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Cuándo es el partido de vuelta entre Barcelona y Atlético de Madrid

Ahora, Barcelona debe darle vuelta al resultado en el partido de vuelta si quiere seguir avanzando en el campeonato, recordando que será en Madrid el próximo martes, 14 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

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