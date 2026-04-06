Este martes, 7 de abril, sobre las 2:00 de la tarde se jugará el partido de ida de unas de las llaves más emocionantes del mundo en la temporada, ya que el Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en el inicio de los cuartos de final de la Champions League.

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(Ver también: Luis Díaz advirtió al Real Madrid de cara a los cuartos de la Champions: “No le podemos bajar”)

Este es un partido que despierta mucha emoción porque por el nivel de los equipos, la calidad de los jugadores y la historia de las instituciones es catalogado como una final adelantada, así que se espera una gran cantidad de público en ambos estadios.

De hecho, este lunes se llevó a cabo la rueda de prensa del Real Madrid y su técnico, Álvaro Arbeloa, se deshizo en elogios al equipo alemán, especialmente a sus extremos Luis Díaz y Michael Olise.

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Qué dijo Álvaro Arbeloa de Luis Díaz

En la conferencia de prensa, Arbeloa dijo: “Son un equipo muy bien entrenado, cuya identidad y estilo de juego son evidentes de inmediato… con el balón crean ocasiones por las bandas con jugadores de gran talento. Creo que son un equipo completo, con muchas armas”.

Y agregó: “Son muy agresivos en defensa, obligando a todos sus jugadores a replegarse de forma excepcional. Son extremadamente comprometidos en defensa. Kompany merece todos los elogios porque está haciendo un trabajo tremendo en el Bayern de Múnich”.

Y es que cabe recordar que a lo largo del campeonato, el Bayern es uno de los equipos más consistentes hasta ahora, pues clasificó sin problemas en la primera ronda y en los octavos dejó en el camino, con mucha diferencia, al Atalanta de Italia.

El Madrid, por su parte, llega de vencer al Manchester City en los octavos de final, lo cual les aumentó la ilusión en conseguir un trofeo más en la competencia de clubes más importante del mundo.

(Ver también: Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions puso al estadio a corear su nombre: hay video)

Dónde ver Real Madrid vs. Bayern Múnich

Cabe recordar que este encuentro contará con la transmisión de ESPN y sus plataformas digitales Disney Plus. Además, se puede conectar con Las Narratones de Pulzo Deportes para reaccionar en vivo a estos encuentros.

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