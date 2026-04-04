La selección de Selección de Bolivia regresó a su país luego de quedar eliminada en el repechaje rumbo al Mundial 2026, pero lo que parecía un retorno marcado por la tristeza terminó convertido en una verdadera fiesta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bolivia se quedó sin Mundial 2026 luego de caer frente a Irak: así se definió último cupo)

En el aeropuerto de Viru Viru, decenas de hinchas se acercaron con banderas, pancartas y batucadas para recibir al equipo, que venía de caer 2-1 frente a Selección de Irak.

Lejos de reclamos, el ambiente estuvo cargado de aplausos, cánticos y muestras de apoyo que sorprendieron incluso a los propios jugadores.

Lee También

🇧🇴 Así recibieron a la selección de Bolivia en el aeropuerto al regreso del repechaje. La cara (y onda) de Oscar Villegas lo dice todo. pic.twitter.com/djIoSA4DNM — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 3, 2026

Fiesta boliviana luego de eliminación del Mundial

El contraste fue evidente. Mientras en la cancha la derrota dejó a Bolivia sin la posibilidad de disputar el Mundial, en casa la historia fue distinta.

Los futbolistas fueron ovacionados por los aficionados, que destacaron el esfuerzo del equipo en el camino hacia el repechaje. La escena más llamativa se la llevó el técnico Óscar Villegas, quien incluso fue sacado a dar algunos pasos por las bailarinas contratadas para la celebración.

Aunque el objetivo de clasificar no se cumplió, el ambiente vivido en el regreso dejó una sensación distinta en el entorno del equipo.

El propio Villegas destacó la entrega de sus jugadores y subrayó la importancia de seguir apostando por las nuevas generaciones del fútbol boliviano.

Así, entre aplausos y música, Bolivia cerró su participación con una imagen que pocos esperaban: la de un equipo eliminado, pero celebrado como símbolo de orgullo nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z