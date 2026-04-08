El ciclo de Leonel Álvarez en Atlético Bucaramanga estaría cerca de su final en medio del crítico presente deportivo del equipo en la temporada 2026.

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Según reveló el periodista ‘Jotas’ Mantilla, la dirigencia ya habría tomado la decisión de no continuar con el actual proceso, tras una racha que tiene al club con apenas 2 puntos de 18 posibles y cuatro derrotas consecutivas.

De acuerdo con esa información, la directiva optaría por no ejecutar una salida directa del entrenador, sino que esperaría su renuncia, con el objetivo de evitar el pago de una indemnización en medio de la compleja situación institucional.

El rendimiento del equipo ha sido uno de los factores determinantes en este escenario. La campaña, marcada por malos resultados y cuestionamientos al juego, ha incrementado la incertidumbre alrededor del cuerpo técnico, sumado a la derrota del equipo santandereano contra Águilas.

En paralelo, el club ya proyectaría movimientos en el mercado de mitad de año, según Win Sports. La intención sería reforzar la plantilla con la llegada de un portero y al menos dos jugadores más, en busca de recomponer el camino deportivo.

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