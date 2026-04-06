El futbolista colombiano James Rodríguez encendió las alarmas luego de que su club, Minnesota United FC, confirmara que tuvo que ser hospitalizado en Estados Unidos por un cuadro de deshidratación severa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan razón por la que James habría jugado contra Francia, pese a estar enfermo; no fue por Lorenzo)

El comunicado oficial del club recordó que el volante participó el pasado 29 de marzo en un partido amistoso de la Selección Colombia frente a Francia. Durante y después del compromiso comenzó a presentar síntomas que se agravaron con el paso de las horas.

Al día siguiente, tras una nueva evaluación médica, fue diagnosticado con un cuadro severo, lo que llevó a su ingreso a un centro hospitalario el 31 de marzo para recibir monitoreo constante y terapia con líquidos intravenosos.

Lee También

Posteriormente, el jugador fue dado de alta y actualmente se recupera en casa bajo supervisión médica.

Este es el comunicado:

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

James Rodríguez ya volvió a entrenamientos, pero bajo protocolos

El club también informó que el mediocampista ya retomó actividades deportivas. De hecho, este lunes 6 de abril se presentó en la sede de entrenamiento y participó en una sesión supervisada de retorno a la actividad.

Sin embargo, su regreso pleno a los entrenamientos con el equipo dependerá estrictamente de su evolución médica.

El proceso estará guiado por los protocolos establecidos por el departamento médico del club, que evaluará paso a paso su condición antes de autorizar su reintegración total.

Minnesota United lanza mensaje y desmiente versiones sobre su salud

En medio de rumores que circularon en redes sociales, el equipo fue enfático en aclarar que no existe evidencia clínica ni de laboratorio que indique que James haya sufrido rabdomiólisis.

(Vea también: “Lo vi mal”: Luis Díaz despató detalles de cómo estaba James durante concentración de Colombia)

Además, pidió a medios de comunicación y a la opinión pública abstenerse de especular sobre el estado de salud del jugador.

El club aseguró que cualquier novedad será comunicada únicamente a través de sus canales oficiales, buscando evitar desinformación alrededor del caso.

Por ahora, el colombiano avanza en su recuperación, mientras su equipo sigue de cerca su evolución para definir cuándo podrá volver a competir con normalidad.

* Pulzo.com se escribe con Z