La salud de James Rodríguez ha causado preocupación en los últimos días, luego de conocerse que tuvo que ser hospitalizado después de los partidos amistosos que jugó con la Selección Colombia.

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(Vea también: Iván Mejía da otra versión sobre la enfermedad de James: “No cuadra por ningún lado”)

En medio de la incertidumbre, uno de sus compañeros más cercanos en el equipo nacional, Luis Díaz, se refirió públicamente a la situación y le envió un mensaje de apoyo.

El extremo del Liverpool habló con ESPN y dio detalles de cómo vio al ‘10’ de la Selección luego del partido ante Francia, dejando claro que la situación no pasó desapercibida dentro del grupo.

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“Yo lo vi un poco mal después del partido. Se sentía un poco mal, creo que por una intoxicación, pero no tengo detalles”, aseguró Díaz, en declaraciones recogidas por ese medio.

Acá, lo dicho por ‘Lucho’ Díaz:

“LO VÍ UN POCO MAL”#SportsCenter Luis Díaz envió mensaje a James tras sufrir deshidratación en Selección Colombia. ▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K4CP2Qim1s — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 6, 2026

Sus palabras reflejan la preocupación que hubo en el entorno cercano del jugador, aunque también dejan ver que no todos los detalles eran conocidos por sus compañeros en ese momento.

Además, el guajiro aprovechó para enviarle un mensaje directo a Rodríguez, en medio del proceso de recuperación que atraviesa.

“Ojalá esté muy bien y se recupere pronto”, agregó el futbolista, mostrando respaldo y solidaridad hacia uno de los referentes del equipo nacional.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

Más allá de las palabras de Luis Díaz, lo cierto es que la situación de James Rodríguez sí encendió las alarmas. El mediocampista colombiano tuvo que ser hospitalizado durante varios días en Estados Unidos tras presentar complicaciones de salud luego de los partidos de la Selección Colombia.

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Según la información conocida, el jugador sufrió un cuadro de deshidratación, lo que obligó a que permaneciera bajo observación médica.

Aunque en un primer momento hubo versiones diversas sobre lo ocurrido, incluyendo la posibilidad de una intoxicación —como lo mencionó Díaz—, lo confirmado posteriormente es que el problema principal estuvo relacionado con la deshidratación.

Afortunadamente, el jugador ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación, con evolución favorable, según los reportes más recientes. No se ha informado de lesiones musculares ni de una condición más grave, lo que da un parte de tranquilidad tanto para su club como para la Selección Colombia.

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