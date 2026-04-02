Después de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitiera un comunicado oficial explicando que James Rodríguez estuvo hospitalizado 72 horas en Estados Unidos por un cuadro de deshidratación severa, las reacciones de periodistas como Iván Mejía no se hicieron esperar.

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Mejía publicó en sus redes sociales una opinión crítica y polémica sobre la versión oficial de la FCF. Mejía puso en duda que James realmente esté enfermo e hizo duro señalamiento.

Según Mejía, la explicación oficial parece más un “intento de lavar la imagen” del jugador que una justificación médica convincente. Dijo que, si el estado de salud era tan serio, no tendría sentido haberlo mantenido tanto tiempo en el campo de juego.

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“La versión de ‘James enfermo’ no cuadra por ningún lado. Parece un intento de lavarle la imagen. Si estaba enfermo, ¿cómo lo aguantan 70 minutos? Será mejor que se digan verdades, por dolorosas que sean, y no este infantil intento de tapar la verdad”, indicó Mejía en X.

Estas declaraciones reflejan el clima de escepticismo y crítica que existe alrededor del rendimiento de James en la Selección Colombia, especialmente tras sus actuaciones en la reciente fecha FIFA contra Croacia y Francia.

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