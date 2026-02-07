Iván Mejía se alista para su regreso a las transmisiones de partidos de fútbol, luego de haber sido confirmado como comentarista en la Radio Nacional de Colombia. El periodista deportivo hará equipo con el narrador Gustavo ‘Tato’ Sanint y el comunicador Carlos Orduz, reconocido por su paso en ESPN; los tres cubrirán varios partidos del Mundial de 2026.

El año de la Copa del Mundo, como es habitual en Colombia, coincide con la época de elecciones legislativas y presidenciales. Los periodistas no son ajenos a este contexto e inician sus análisis hasta apoyos al candidato afín a sus convicciones. Por su puesto, Mejía no es ajeno a tal situación y ya cantó a su predilecto: Iván Cepeda.

Mensaje de Iván Mejía, en apoyo a Iván Cepeda para las elecciones de 2026

Durante la emisión en vivo de RTVC este viernes 6 de febrero, se presentaron a Mejía, Sanint y Orduz como los nuevos “fichajes” para el Mundial 2026. Los tres aparecieron en pantalla junto con el gerente de la red pública de televisión, Hollman Morris.

En medio de sus declaraciones oficiales como nuevo integrante de Radio Nacional, Iván Mejía hizo un juego de palabras con su nombre y dio relevancia a algunos de sus tocayos: aseguró que veía a Iván Ramiro Córdoba, mítico exjugador, como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (cargo de Ramón Jesurún). A su vez, ubicó al candidato del Pacto Histórico en la Casa de Nariño.

“Los Ivanes estamos de moda: Iván Ramiro a la Federación [Colombiana de Fútbol], Iván Cepeda a la Presidencia e Iván Mejía a la Radio Nacional”, soltó el comentarista.

“LOS ‘IVANES’ ESTAMOS DE MODA: IVÁN RAMIRO CÓRDOBA A LA FEDERACIÓN, IVÁN CEPEDA A LA PRESIDENCIA E IVÁN MEJÍA A RADIO NACIONAL” Nuestro nuevo refuerzo, @PajaritoDeIvan mostró su postura por un rumbo dirigencia en la Federación Colombiana de Fútbol y de paso, para la Presidencia,… pic.twitter.com/HagMhjwVKh — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 6, 2026

Esto no pasó desapercibido en el set, donde los presentes estallaron en aplausos por la polémica declaración. Fue tanto que hasta a sus coequiperos, ‘Tato’ Sanint y Carlos Orduz, se les vio incómodos.

