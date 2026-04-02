Este jueves 2 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) puso fin a las especulaciones sobre el estado de salud de James Rodríguez y confirmó una afectación de salud.

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“Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo“, indicó la FCF.

En la misiva, la institución aseguró que fue necesaria la hospitalización del jugador por una deshidratación severa en las últimas 72, y se descartaron lesiones. Asimismo, aseguraron que esta novedad se presentó un día después del partido ante Francia.

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“Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo“, indicó la FCF.

“El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación”, se lee en la misiva.

⚽📄La federación Colombiana de Fútbol informó este jueves que James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia y jugador del Minnesota United, fue hospitalizado por un cuadro médico no relacionado con lesiones. 👉🏾Le dejamos más detalles aquí: https://t.co/LOBHdhJlMs pic.twitter.com/THoPANyWpW — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 2, 2026

James Rodríguez fue atendido en camerino luego de partido ante Francia

El incidente ocurrió luego del compromiso frente a Francia, donde el mediocampista evidenció molestias y tuvo que ser atendido en el camerino, según informó Marca. Incluso, se conoció que presentó síntomas como náuseas y signos de agotamiento, producto del esfuerzo físico acumulado.

A pesar del susto inicial, la Federación llevó un parte de tranquilidad al asegurar que el jugador evoluciona favorablemente y que ya fue dado de alta, por lo que no se trataría de una lesión grave ni de largo plazo.

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