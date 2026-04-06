La inesperada hospitalización de James Rodríguez en Estados Unidos puso sobre la mesa un nuevo capítulo sobre la salud de uno de los jugadores claves para Néstor Lorenzo de cara al Mundial de 2026.

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La alarma en la Selección Colombia se presentó debido a que la condición del capitán del equipo no solo desembocó en bajo rendimiento sino que, de acuerdo con lo que se replicó en Blu Radio este lunes 6 de abril, sería debido a una rabdomiólisis.

De hecho, Néstor Morales divulgó la explicación de un especialista en la que se indicó que un paciente como Rodríguez con esa enfermedad “si tiene un problema renal puede ser muy grave, pero si no tiene problema renal es muy diferente y puede tener tratamiento”.

En ese sentido, parece más que pertinente poner la lupa en una complicación delicada que puede ser mortal si no se maneja correctamente y que obliga a darle un seguimiento adecuado.

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¿Qué es la rabdomiólisis?

La rabdomiólisis es un síndrome clínico grave caracterizado por la descomposición del tejido muscular estriado, lo que provoca la liberación de componentes celulares dañinos al torrente sanguíneo.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), este proceso ocurre cuando el músculo esquelético sufre una lesión directa o indirecta, liberando una proteína llamada mioglobina.

Si la mioglobina llega a los riñones en grandes cantidades, puede causar una obstrucción en las estructuras filtrantes, derivando potencialmente en una insuficiencia renal aguda o daño permanente en el sistema urinario del paciente afectado.

De acuerdo con la información proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las causas de esta condición son variadas y van desde traumas físicos hasta esfuerzos extremos.

El portal de esta autoridad sanitaria explica que el ejercicio excesivo sin preparación previa, los golpes por calor, el consumo de ciertas sustancias tóxicas o el aplastamiento de extremidades son detonantes comunes.

La sintomatología clásica incluye una tríada de dolor muscular intenso, debilidad generalizada y orina de color oscuro, similar al tono de una bebida de cola, debido a la alta concentración de proteínas liberadas.

Por su parte, los manuales médicos de MSD Salud detallan que el diagnóstico se confirma mediante análisis de sangre que muestran niveles elevados de la enzima creatina quinasa (CK).

El tratamiento médico se enfoca principalmente en la administración masiva de líquidos por vía intravenosa para limpiar los riñones y prevenir el fallo renal crónico.

Los expertos de este sitio de referencia médica enfatizan que la detección temprana es crucial para evitar complicaciones metabólicas, como el desequilibrio de electrolitos, que podrían poner en riesgo la vida si no se atienden en una unidad de cuidados intensivos.

¿Cuáles son los síntomas de la rabdomiólisis?

Los pacientes con rabdomiólisis suelen experimentar una tríada clásica de síntomas físicos que facilitan la detección temprana de la condición en entornos médicos:

Dolor muscular intenso y profundo, especialmente en hombros, muslos o la zona lumbar.

Debilidad muscular extrema que dificulta el movimiento normal de las extremidades afectadas.

Inflamación o sensibilidad al tacto en los grupos musculares que han sufrido el trauma o esfuerzo.

Por su parte, el portal de referencia médica Manual MSD añade que pueden presentarse síntomas sistémicos si el cuadro clínico se agrava. Estos incluyen fatiga generalizada, náuseas, vómitos, confusión mental y una disminución notable en la producción de orina, lo cual indica un posible inicio de insuficiencia renal aguda.

Los síntomas de la rabdomiólisis pueden variar desde manifestaciones leves hasta complicaciones que ponen en peligro la vida, dependiendo de la extensión del daño muscular.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus), la señal más característica y alarmante es la orina de color oscuro, similar al té o a una bebida de cola.

Este fenómeno ocurre porque los riñones intentan filtrar la mioglobina, una proteína pigmentada que se libera masivamente al torrente sanguíneo tras la ruptura de las fibras musculares esqueléticas.

La presencia de fiebre y un ritmo cardíaco acelerado también son indicadores de que el cuerpo está reaccionando a la toxicidad de los componentes musculares liberados, requiriendo atención en una unidad de urgencias de forma inmediata.

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