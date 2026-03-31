La humanidad se prepara para romper un récord de distancia que ha permanecido intacto por más de 50 años. La misión Artemis II no es solo un vuelo de prueba; es el inicio de una era donde los humanos dejarán de ser visitantes ocasionales para convertirse en residentes de la Luna. En Pulzo hablamos con Notlim Burgos, ingeniera mecánica del Centro Espacial Kennedy de la NASA, quien nos detalló la hoja de ruta de este viaje que cambiará nuestra perspectiva del universo.

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Artemis II: El puente hacia una presencia sostenible

A diferencia de las misiones Apolo de los años 60 y 70, cuyo objetivo principal era demostrar que podíamos llegar y plantar una bandera, Artemis tiene una ambición mucho más profunda. “Artemis II es la primera misión tripulada y tiene como propósito verificar los sistemas de la nave Orión que estará dando la vuelta alrededor de la Luna y regreso a la Tierra en 10 días”, explicó Burgos a este medio.

El enfoque actual de la agencia espacial estadounidense es la sostenibilidad. Según la ingeniera, el éxito de esta misión es el cimiento para que, en un futuro cercano, el ser humano tenga una base permanente en el satélite natural. “El objetivo de la NASA es tener de manera sostenida presencia en la Luna y Artemis contribuye a esa meta”, puntualizó.

El nuevo récord: Más lejos que nunca

Uno de los datos más impactantes que reveló Burgos para Pulzo es que la tripulación de Artemis II experimentará algo que ningún astronauta del programa Apolo vivió: la distancia máxima desde la Tierra. “Una vez estén lejos, esta va a ser la primera vez a mayor distancia porque estarán más lejos de lo que fue la misión Apolo”, aseguró la experta.

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Esta lejanía no es solo un número; implica imágenes y fenómenos visuales nunca antes vistos por el ojo humano. Entre ellos, Burgos destacó la posibilidad de captar un eclipse entre la Luna y la Tierra, una perspectiva que promete ser tan icónica como la famosa foto del “Amanecer de la Tierra” de 1968.

¿Cómo viven y trabajan cuatro personas en la cápsula Orión?

La preparación para este viaje de 10 días ha requerido años de simulaciones intensas. La ingeniera Burgos detalló los roles críticos de la tripulación:

El Comandante: responsable de la comunicación constante con Houston y la toma de decisiones críticas.

El Piloto: encargado de las maniobras de acoplamiento y desacoplamiento, verificando el comportamiento manual de la nave.

Especialistas de misión: dos tripulantes se encargan de los sistemas de soporte vital, la gestión de alimentos, servicios sanitarios y asistencia visual durante las maniobras de pilotaje.

“Han entrenado por años en diferentes simulaciones preparándose para cualquier tipo de situación que pueda ocurrir”, señaló la ingeniera, subrayando que la seguridad es la prioridad número uno antes de dar el siguiente paso hacia el alunizaje.

Una de las preguntas clave fue el porqué de realizar maniobras manuales en una era de automatización. Burgos explicó que recibir el feedback directo de los astronautas sobre cómo se mueve la cápsula Orión es vital. Estos datos alimentarán la tecnología de Artemis III, la misión que finalmente pondrá a la primera mujer y a la primera persona de color sobre la superficie lunar.

El cronograma del viaje:

Ida: 4 días para llegar a la Luna.

Estancia: 2 días de observaciones programadas en la órbita lunar.

Regreso: 4 días de viaje de vuelta, con un amerizaje previsto cerca de la costa de San Diego, en el océano Pacífico.

¿Por qué esperamos 50 años?

Para muchos, la pausa de medio siglo ha sido un misterio. Sin embargo, Notlim Burgos fue clara: “Los objetivos han cambiado. En Apolo probamos la tecnología de llegar… ahora el objetivo es una presencia sostenible a largo plazo. Son arquitecturas diferentes y tecnología distinta”.

La misión Artemis II es la pieza que encaja entre la verificación de la cápsula y el establecimiento de la base lunar (prevista para Artemis IV), marcando el inicio de una “nueva era que nunca se había visto”.

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