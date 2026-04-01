El mundo tuvo una cita con la historia este miércoles primero de abril por el despegue de la misión Artemis II, que ha enviado a cuatro astronautas a orbitar la luna. Es un hito para la ciencia aeroespacial porque desde 1972, con la Apolo 17, no se volvía a hacer un lanzamiento de tal magnitud.

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Los nombres detrás de esta memorable misión son los astronautas Reid Wiseman, Víctor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch. Esta última será la primera mujer que estará a bordo en una misión lunar y también la primera al mando de tal labor. El retorno al único satélite natural de la Tierra está previsto para 2028.

Pulzo entrevistó a Notlim Burgos, ingeniera mecánica del Centro Espacial Kennedy de la Nasa, quien dio los detalles de está osada tarea de la entidad aeroespacial estadounidense. Aquí el video de la entrevista completa:

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Ahora, los ojos del planeta entero recaen en la nave espacial lunar Block 1 Orión, la cual está en la base de Cabo Cañaveral. Miles de personas se han congregado en inmediaciones de la base del estado de Florida para dar sus fuerzas a los que han hecho esta misión y ver el histórico lanzamiento.

EN VIVO: lanzamiento de la misión Artemis II de la Nasa que irá a la Luna

El despegue se llevó a cabo a las 5:24 de la tarde (hora de Colombia) de este miércoles primero de abril, pero los ingenieros de la Nasa ya están en la jugada para que todo salga de maravilla.

Siga aquí el minuto a minuto del lanzamiento Artemis II en Pulzo:

5:41 p.m 2026-04-01T17:41:02-05:00 ID: wicca 5:35: Se hizo el lanzamiento de Artemis II Ya despegó la nave Orión que irá a la Luna, con tripulación en su interior.

5:19 p.m2026-04-01T17:19:59-05:00 ID: cdduq 5:20: Inicia el conteo regresivo Arrancan los 10 minutos regresivos para el histórico despegue.

4:16 p.m2026-04-01T16:16:39-05:00 ID: qmtfh 4:16: Nasa resuelve incidente El lanzamiento de la nave seguirá programado en su horario previsto.

4:14 p.m2026-04-01T16:14:19-05:00 ID: bhoqw 4:14: Surge situación con nave del despegue Se detectó un inconveniente con el sistema de terminación de vuelo, necesario para detener la propulsión de la nave en caso de alguna anomalía.

2:53 p.m2026-04-01T14:53:01-05:00 ID: wrmcu 14:45: Ingenieros de la Nasa ultiman detalles Desde la base aérea y cerca de la nave, varios colaboradores hacen los últimos análisis para que la misión salga de la mejor manera.

2:51 p.m2026-04-01T14:51:12-05:00 ID: oietr 12:55: Tripulantes de la misión Artemis II inician su ingreso a la nave Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, protagonistas de la histórica misión, ingresan a la nave que orbitará la Luna. 🚀 | AHORA – ARTEMIS II: Los tripulantes del Artemis II inician su camino hacia la nave. pic.twitter.com/AkRqZztmnf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 1, 2026

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