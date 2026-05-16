Habitantes de municipios como Diez de Octubre, Lawton, Luyanó, Santo Suárez, San Miguel del Padrón y Nuevo Vedado salieron nuevamente a las calles para manifestarse contra la crisis energética y las difíciles condiciones de vida en la isla.

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Las manifestaciones ya completan tres jornadas consecutivas y reflejan el desespero de la población ante la falta de respuestas del régimen, detalló Univisión.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que Cuba no tiene reservas de diésel ni combustible suficiente para sostener el sistema eléctrico, añadió ese medio.

Explicó que desde finales de marzo no llega un barco con combustible al país y que varias termoeléctricas permanecen fuera de servicio por falta de mantenimiento y recursos, agregó esa publicación.

Además, aseguró que el combustible adquirido por pequeñas empresas privadas es insuficiente para aliviar la crisis.

El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que vienen tiempos aún más difíciles y volvió a responsabilizar al embargo estadounidense. Sin embargo, las declaraciones no calmaron el malestar social.

En redes sociales circularon videos de protestas y presuntos actos de represión contra manifestantes por parte de la seguridad del Estado.

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