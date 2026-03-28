Dos embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria hacia Cuba lograron llegar este sábado a las cercanías de La Habana, luego de haber estado desaparecidas durante varios días en el Caribe.

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Los veleros, que llevaban a bordo a nueve personas, habían perdido comunicación desde el jueves, lo que activó un operativo de búsqueda. Finalmente, fueron localizados a unas 80 millas náuticas al noroeste de la capital cubana y retomaron su ruta hacia el puerto.

Las embarcaciones hacen parte del convoy internacional “Nuestra América”, una iniciativa que busca llevar suministros esenciales a la isla.

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Operativo de búsqueda y versiones cruzadas sobre su paradero

Los barcos habían partido desde la península de Yucatán, en México, y se esperaba que arribaran a Cuba entre semana. Sin embargo, al perderse el contacto, la Marina mexicana inició labores de búsqueda.

La localización se confirmó este sábado mediante un operativo aéreo que permitió ubicar a los veleros en alta mar.

Durante las horas previas, hubo confusión sobre su paradero debido a versiones distintas entre autoridades. Mientras desde México se hablaba de una búsqueda en curso, desde Estados Unidos se indicó que las embarcaciones habrían llegado sin inconvenientes.

Hasta ahora, no se han precisado las razones por las cuales se perdió la comunicación con los barcos.

Ayuda internacional llega a Cuba en medio de crisis

Las embarcaciones transportan parte de los cargamentos del convoy “Nuestra América”, que pretende entregar decenas de toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, insumos médicos y otros recursos básicos.

Esta iniciativa se desarrolla en medio de una compleja situación económica y energética en Cuba, que ha impulsado la llegada de ayuda desde distintos países.

En los últimos días también han arribado a la isla otros envíos por vía aérea y marítima, con apoyo de organizaciones y gobiernos internacionales.

Se espera que, con la llegada de estos veleros, se complete una nueva entrega de asistencia para la población cubana.

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El presidente republicano ha especulado antes con tomar la isla, pero sin especificar cómo planearía hacerlo.

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